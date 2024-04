Italien:Warum erneut ein Prozess um Amanda Knox beginnt

Von Marc Beise, Rom

Amanda Marie Knox ist 36 Jahre alt und hat genug erlebt für ein ganzes Leben. Es begann mit dem grauenhaften Mord an ihrer Mitbewohnerin im italienischen Perugia, am 1. November 2007, da war die junge US-Amerikanerin aus Seattle gerade mal 20 Jahre alt. Als Mörderin beschuldigt zu werden, in einem fremden Land vor Gericht zu stehen und 2009 zu 26 Jahren Haft verurteilt zu werden, ist traumatisch genug - aber das war ja erst der Anfang. 2011 erreichte Knox die Aufhebung des Urteils, nach vier Jahren also kam sie frei und kehrte in die Vereinigten Staaten zurück. Es folgte, in Abwesenheit, eine neue Verhandlung mit einem erneuten Schuldspruch, ehe die höchste Instanz Italiens sie im Jahr 2015 endgültig freisprach. Man sollte meinen, dass Amanda Knox von der ganzen Geschichte nichts mehr wissen will.