Von Thomas Kirchner, Amsterdam

Das war der Plan: Bevor die monarchische Pflicht ruft - Bändchen zerschneiden, Charity-Events eröffnen, Ex-Kolonien besuchen für den Rest ihrer Tage -, sollte die niederländische Kronprinzessin Amalia, 18, noch ein bisschen leben und lernen dürfen. Ganz normal, als Studentin an der Uni Amsterdam. Und nicht in Leiden, wo alle Oranjes studiert haben, so viel Widerstand muss sein. Die Fächerkombination ein königlicher Mix: "Politics, Psychology, Law and Economics", auf Englisch. Sie suchte sich mit anderen zusammen eine Bude in Amsterdam.