Von Max Ferstl, Stuttgart

Niemand weiß, warum Shariar K. die Handgranate geworfen hat. Er verrät es nicht. Dabei ist K. grundsätzlich ein kooperativer Angeklagter in diesem Prozess vor dem Landgericht in Stuttgart-Stammheim. Gleich am ersten Tag legte er ein Geständnis ab, gab zu, dass er am 9. Juni 2023 mit der Granate eine Trauergemeinde auf dem Altbacher Friedhof treffen wollte. Er entschuldigte sich bei den Opfern, die von den Splittern verletzt wurden. Manche von ihnen denken noch immer an die Explosion, wenn eine Tür knallt. Nur zu seinem Motiv: kein Wort.