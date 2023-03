Von Klaus Ott

Was der Planungsausschuss des Münchner Stadtrats für seine Sitzung an diesem Mittwoch zum Ausbau der S-Bahn auf den Tisch bekommt, liest sich ziemlich ernüchternd. Und ziemlich teuer für die Steuerzahlerinnen und -zahler. Es geht, wieder mal, um die zweite Stammstrecke der S-Bahn, die immer mehr zu einem Desaster ohne Ende wird. Was in der Sitzungsvorlage steht, lässt sich zusammen mit aktuellen Auskünften der Deutschen Bahn (DB) so zusammenfassen: Bayerns größtes Bauvorhaben wird am Ende bestimmt noch deutlich mehr kosten als jene sieben bis acht Milliarden Euro, die seit Mitte vergangenen Jahres offiziell genannt werden. Vielleicht werden es sogar jene 14 Milliarden Euro, die der CSU-Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner prognostiziert. Diese Zahl wirkt jedenfalls angesichts dessen, was nun auf dem Tisch liegt, durchaus realistisch.