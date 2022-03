Die Schauspielerin Xenia Tiling hat sich in der Woche vom 28. März bis 3. April viel vorgenommen: Sie will in die Berge und an den See, ins Wirtshaus, vor den Fernseher und an ihren Bücherschrank - und ins Kino zu einer Kindheitsliebe.

Bei mir hat es ein Weilchen gedauert, um mit München warm zu werden. An einem meiner ersten Tage in der neuen Stadt saß ich in einem Biergarten an der Isar. Der Gastwirt echauffierte sich sehr über zwei tobende Kinder: "Wenn bei erna dahoam die Kinda a so umeinanda renna daten...". Ich fragte mich, wer denn Erna sei - dieser norddeutsche Frauenname sollte mir in den kommenden Jahren aber immer wieder begegnen. Jetzt weiß ich Bescheid, und auch München und die grantelnden Bayern habe ich fest ins Herz geschlossen.

Montag: Kunst in der Praxis

Detailansicht öffnen "Bild und Ton" heißt die Ausstellung von Florian Süssmayr, Martin Fengel, Martin Wöhrl und Zsolt Zrinyi im Künstlerhaus Marktoberdorf. (Foto: Nikolaus Steglich)

Ich habe den wohl besten Zahnarzt der Welt. Auf einen Termin kann man sich schon Wochen im Voraus freuen. Man betritt auch keine schnöde Praxis, sondern schlichte Räume voller Kunst. Stünden da nicht noch Behandlungsstühle herum, würde man sich fragen, warum man nicht das kleine Schwarze und die hohen Hacken angezogen hat. Jener Zahnarzt ist obendrein ein interessanter Künstler, zusammen mit drei Kollegen stellt er nun im Künstlerhaus Marktoberdorf seine Werke aus. Diese "Bild und Ton" Schau kann ich jedem wärmstens ans Herz legen.

Dienstag: Tagesreise nach Thalkirchen

Detailansicht öffnen Kochen und Essen sind wichtige Dinge im Leben der Schauspielerin. Dazu gehört auch der Einkauf frischer Lebensmittel auf Wochenmärkten. (Foto: Jonas Walzberg/dpa)

Wäre ich nicht Schauspielerin, dann mit Sicherheit Köchin. Ich könnte mich den ganzen Tag mit der Beschaffung und Zubereitung von Lebensmitteln beschäftigen. Auf einem kleinen Markt in Gmund regiert jeden Freitag Paolo, der wohl bestsortierte Italiener Oberbayerns. Bis vor kurzem gab es auch den Südtiroler Kral. Für 100 Gramm Coppa-Schinken, einer traditionellen italienischen Spezialität aus Schweinenacken, würde ich eine Tagesreise auf mich nehmen. Muss ich mittlerweile auch, denn man findet den Stand nur noch auf dem Wochenmarkt in Thalkirchen. Selig, die in Thalkirchen wohnen!

Mittwoch: Tour um den Tegernsee

Detailansicht öffnen Der Tegernsee ist mittlerweile das zu Hause der gebürtigen Hamburgerin. (Foto: dpa)

Heute fahre ich nicht in die Stadt, sondern bleibe zu Hause - und das ist mittlerweile der Tegernsee. Der Tag startet mit einer schnellen Runde auf die Neureuth. Dieser Berg ist mir ans Herz gewachsen, deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um ohne Zeigefinder, aber mit tiefster Inbrunst in die Runde zu fragen, ob es nicht möglich wäre, Taschentücher, Bonbonpapiere und anderweitigen Plastikkram in die Stauräume der Funktionsjacke zu stecken, statt sie der Obhut des Waldes zu überlassen. Auch die Fauna würde sich tierisch freuen, wenn ihr Lebensraum nicht mit an den Rücken geschnallten Boxen beschallt würde. Später fahre ich mit dem Rad ins "Sommerhaus" nach Waakirchen. Dort findet man immer etwas. Auf dem Rückweg schaue ich noch bei der Goldschmiede Kerwin vorbei: Ein bezauberndes Kleinod!

Donnerstag: Krimizeit im Fernsehen

Detailansicht öffnen Marie Leuenberger spielt im "Passau-Krimi" eine ehemalige Berliner Kommissarin. (Foto: Hubert Mican)

Heute läuft um 20.15 Uhr im Ersten "Ein Krimi aus Passau". Die sehr eigene, wunderbare Marie Leuenberger spielt eine ehemalige Berliner Kommissarin, die besondere Umstände in den Zeugenschutz nach Passau bugsiert haben. Dort trifft sie auf Michael Ostrowski, der einen ebenso findigen wie windigen Privatdetektiv spielt. Stefan Rudolf ist auch dabei. Sie merken also: Das könnte ganz gut werden... Meine Figur heißt übrigens Hermine Grill, mir hat die Arbeit an diesem dritten Teil der Reihe ungemein Spaß gemacht.

Freitag: Kindheitsliebe im Kino

Detailansicht öffnen Als Lady Di 1997 starb, war für Xenia Tiling die Welt trübe. Klar, dass sie sich den Kinofilm "Spencer" mit Kristen Stewart in der Hauptrolle anschauen wird. (Foto: Pablo Larrain/dpa)

Eine sehr tiefe und innige Liebe gilt Lady Diana - und das seit meiner Kindheit. Als sie 1997 starb, war die Welt trübe. Kurze Zeit später führte mich der Schüleraustausch nach Bordeaux über Paris, wo ich auf der Pont de l'Alma am liebsten zwischen Kerzen und Blumen mein Zelt aufgeschlagen hätte. Versteht sich also, dass ich mir den Kinofilm "Spencer" mit Kristen Stewart in der Titelrolle anschauen werde. Dabei ist sie sonst gar nicht so mein Fall. Sehr viel mehr mein Fall ist Vanessa Kirby, die wiederum Prinzessin Margret in der Serie "The Crown" spielt. Sie spielt auch in dem Netflix-Film "Pieces of a Woman": Den sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Samstag: Buchclub für zwei

Eine meiner liebsten Freundinnen, die Schauspielerin Mara Widmann - zu sehen im Volks- und Metropoltheater und neuerdings auch in Zürich - weiß immer, wo der Bücherhase langläuft. Wir sind eine Art Miniatur-Buchclub, wobei sie die Literatur vorgibt, die dann von mir mit großer Begeisterung gelesen wird. Denn sie trifft immer ins Schwarze: Keine Ahnung, wie sie das macht. Namen wie Annie Ernaux, Ottessa Moshfegh, Édouard Louis oder Mercè Rodoreda wären ohne sie nur böhmische Dörfer für mich. Ihre jüngste Empfehlung hat eigentlich schon einen Bart: Tom Wolfes "Fegefeuer der Eitelkeiten" stand bei ihr im Schrank, ich durfte es mitnehmen. Und wieder einmal sage ich dafür: Danke!

Sonntag: Schlittenfahrt in die Sauna

Detailansicht öffnen Auf den Bergen am Tegernsee dürfte auch im März noch genügend Schnee liegen für eine Rodelparte. (Foto: imago/Westend61)

Heute geht es mit dem Schlitten auf den Berg. Wir fahren nach Kreuth, da dürfte es noch genug Schnee haben. Die Tour zur Königsalm ist kurz und nicht anstrengend. Und da die Hütte erst im Mai wieder öffnet, suchen wir uns ein Sonnenplätzchen und machen dort Brotzeit. Runter geht's mit Karacho, nur in meinem Fall heißt das Schneckentempo. Die Badetasche liegt im Kofferraum, also geht es weiter Richtung See-Sauna. Der See hat momentan ein Grad. Na dann: Rein in die Fluten! Sauna macht hungrig, deshalb geht es hinterher nach Rottach zum Franz in die Kirschner Stuben. Kugelrundgefuttert machen wir uns in der Dunkelheit auf zur Sutten. Ein Freund von uns hat sein Teleskop dabei, der Tag endet mit einem Blick in die Sterne.

Die gebürtige Hamburgerin Xenia Tiling absolvierte ihre Schauspielausbildung in Berlin, an der berühmten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. 2007 kam sie ans Münchner Volkstheater, dort war sie in "Die Dreigroschenoper", "Don Carlos" oder "Kasimir und Karoline" zu sehen. Seit einigen Jahren spielt sie auch in Filmen und Serien, in "Servus Baby" oder "Der Beischläfer", in "Der Alte" oder "Polizeiruf 110". In der Reihe "Ein Krimi aus Passau" hat sie die Rolle der Kriminalhauptkommissarin Grill übernommen.