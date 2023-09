Oktoberfest:Warum das Wiesn-Besteck in Passau gespült wird

So gut wie kein Zelt auf dem Oktoberfest arbeitet noch mit eigenem Besteck. Eine Firma aus Niederbayern holt jede Nacht eine Million Messer, Gabeln und Löffel in München ab, spült sie, wickelt sie in Servietten - und fährt sie wieder zurück. Ist das sinnvoll?

Von Franz Kotteder

Klingt eigentlich wie ein Albtraum. Oder nach einem neuen Job für Sisyphos, den die griechischen Götter einst mit einer unlösbaren Aufgabe bestraften: Jede Nacht eine Million dreckige Messer und Gabeln spülen, damit sie am kommenden Tag wieder blitzsauber sind für den nächsten Einsatz in den Festzelten. Wer will so etwas schon freiwillig machen? Pamela und Hannes Gruber aus Passau wollen das, und sie machen das auch noch gerne mit ihrer Firma Gastro Gast Gruber.

Wobei - "jede Nacht" ist schon mal falsch. Das Besteck für die Wiesnzelte wird tatsächlich tagsüber gesäubert und neu verpackt. Richtig ist, dass es jede Nacht aus den Wiesnzelten abgeholt und mit vier Lastwagen nach Passau gebracht wird. Das neue Besteck liegt, samt Serviette hygienisch verpackt, schon in einem Münchner Zwischenlager bereit und wird täglich rechtzeitig in die Zelte geliefert.

Allein das klingt ja schon merkwürdig genug: Die allermeisten Festzelte auf der Wiesn haben gar kein eigenes Besteck mehr, sondern lassen es anliefern? Und noch dazu aus dem 190 Kilometer entfernten Passau? Rechnet sich das wirklich, ist das sinnvoll und sogar noch nachhaltig, Besteck für jährlich 6,5 Millionen Wiesn-Besucher so weit in der Gegend herumzufahren?

Ortstermin in einer Fabrikhalle an der Tittlinger Straße in Passau-Patriching, einem kleinen Gewerbegebiet im Norden der Drei-Flüsse-Stadt. Die Firma Gastro Gast ist vor Kurzem erst hierher gezogen, der alte Firmensitz im Süden Passaus war zu klein geworden. "Wir haben mittlerweile rund 18 Millionen Besteckteile auf Lager", sagt Hannes Gruber, "angefangen haben wir unser Geschäft in einer 300 Quadratmeter großen Halle, jetzt sind es bereits 4000". Der gebürtige Österreicher, 54 Jahre alt und in Salzburg aufgewachsen, ist braun gebrannt und recht kräftig gebaut. Man sieht dem gelernten Kellner an, dass er das Zupacken gewohnt ist. Vor 14 Jahren hat er die Firma gewissermaßen erfunden und zusammen mit seiner Frau Pamela, 48, aufgebaut. Anfangs hat sie die großen Laster gefahren, weil sie im Unterschied zu ihm den Lkw-Führerschein hat. Da haben die anderen Trucker auf der Autobahn ganz schön gestaunt, erzählt Hannes Gruber.

Detailansicht öffnen Zupacken gewohnt: Vor mehr als zehn Jahren haben Pamela und Hannes Gruber mit ihrer Besteckreinigungsfirma begonnen. (Foto: Julius Schien)

Auf die Idee mit dem Besteck kam er tatsächlich 2009 auf dem Oktoberfest. Er war damals der Service-Chef in der Hausbox des Hippodrom von Sepp Krätz. Das stand dort, wo heute das Marstall-Festzelt zu finden ist. Seit 15 Jahren arbeitete Gruber schon im Hippodrom, als er auf diese einmalige Geschäftsidee kam. Zu den Aufgaben der Bedienungen und Kellner gehörte es, täglich Besteck zu polieren und in Servietten einzuwickeln. Und da gab es dann eben diesen einen Kellner, der immer zu spät kam und ständig meckerte: "Ich hol' mir jetzt einen, dem geb' ich 20 Euro, damit er mir das Besteck wickelt!" Warum eigentlich nicht, dachte sich Gruber, für 20 Euro mache ich das auch.

Der Gedanke wuchs, und schnell war klar, dass mit der Auslagerung dieser ungeliebten Tätigkeit noch eine Reihe weiterer Probleme gelöst wäre. Zum Beispiel, dass die Kellner nicht bedienen konnten, wenn sie Besteck putzten. Und dass zu Stoßzeiten immer zu wenig Besteck da war, weil andere Service-Kräfte es für ihre Tische gebunkert hatten: "Die Bedienungen und Kellner haben ihr selbst gewickeltes Besteck immer irgendwo versteckt. Natürlich immer mehr, als man tatsächlich brauchte", erzählt Gruber, "oft wurde mehr als das Doppelte gebunkert, damit man ja auf der sicheren Seite war". Er ging mit seiner Idee zu Sepp Krätz, der war mit einem Pilotversuch in seinem Zelt einverstanden, und so kam Grubers Besteckwickel-Taskforce erstmals zum Einsatz.

"Manchmal ist schon auch ein BH mit dabei"

Es funktionierte ganz hervorragend, schon im nächsten Jahr war die Festhalle Schottenhamel mit dabei. Schnell war klar: Da könnte ein Geschäft draus werden. Hannes und Pamela Gruber liehen sich Geld und gründeten 2010 ihre Firma, seither wächst sie jedes Jahr "um etwa 20 bis 25 Prozent", wie der Inhaber stolz vermerkt. "Auf der Wiesn beliefern wir 26 Festzelte", sagt Hannes Gruber, "darunter alle großen außer der Käfer-Schänke." Von den kleineren Zelten also etwa noch die Hälfte, und da kann man sich leicht ausrechnen, dass die andere Hälfte so klein ist, dass sich ein Großauftrag nach Passau gar nicht rentieren würde. Eine Million Besteckteile macht das in der Summe pro Tag, nur für die Wiesn. Allerdings gehen hier auch 540 000 jedes Jahr verloren, fallen auf den Boden, werden geklaut oder verschwinden in Müllcontainern. Bei insgesamt 16 bis 18 Millionen gelieferten Teilen ist das allerdings so viel auch wieder nicht.

Das Oktoberfest ist freilich noch lange nicht alles. Auch der Cannstatter Wasen mit seinen 3,5 Millionen Besuchern, der am zweiten Wiesnwochenende beginnt, wird beliefert. Ebenso wie die meisten großen Volksfeste in Bayern von Karpfham bis Straubing. Außerdem sind Köln und Düsseldorf dabei - Karneval! - und diverse Großgastronomen, vom Münchner Hofbräuhaus bis zum Löwenbräukeller und verschiedenen Biergärten, aber auch Kliniken und Großkantinen. Sie alle können wählen zwischen sechs Bestecklinien unterschiedlicher Qualitätsstufen, die Papierservietten können mit einem eigenen Logo bedruckt werden.

Detailansicht öffnen Am Ende hübsch verpackt und auf Wunsch mit Aufschrift oder eigenem Logo: das gereinigte Geschirr. (Foto: Julius Schien)

Woran liegt es aber, dass so viele Wirtinnen und Wirte bereitwillig nicht nur Löffel, sondern auch Messer und Gabel abgeben, um sich von den Grubers aus Passau beliefern zu lassen? "Wir können das einfach erheblich günstiger machen, bis zu einem Drittel", erklärt Gruber, "als wenn die selber waschen, sortieren und wickeln". Allein Wasser, Strom und Spülmittel wären deutlich teurer. Und die Gastronomen haben keine Extra-Kosten fürs Besteck, und auch an den Personalkosten kann man so sparen. Der Transport von Passau an den Einsatzort falle da kaum ins Gewicht - auf einen Lastwagen passen 34 Paletten mit jeweils 700 Kilo. Das macht pro Laster gut 360 000 Besteckteile und reicht für acht Zelte. Auf dem Rückweg ist das alles dann etwas schwerer, weil das Besteck eben benutzt und schmutzig ist. In den Zelten wird es einfach in rote Tonnen gekippt, die Gastro Gast zwischen Mitternacht und morgens um sechs abholt.

In der Passauer Industriehalle wird das dreckige Besteck an einem Fließband grob vorsortiert. Es rattert und scheppert laut, wenn die roten Tonnen entleert werden. Das händische Aussortieren ist eine schmutzige Arbeit, zwischen den Besteckteilen finden sich oft auch größere Essensreste, Servietten, Senftüten, kaputte Masskrüge, "und manchmal ist schon auch ein BH mit dabei". Getrennt nach Messern, Gabeln und Löffeln, wandert das Besteck in die beiden großen Waschmaschinen, die aussehen wie Bottiche. Ein speziell entwickeltes Spülmittel aus Porzellangranulat wäscht die Bestecke zusammen mit Wasser in vier Minuten und 20 Sekunden sauber, drei Minuten dauert die Trocknung. In der Stunde verbraucht so eine Maschine 63 Kilowatt Strom und 300 Liter Wasser für etwa 20 000 Besteckteile. Ein Bruchteil dessen, was in einem Wirtshaus für die gleiche Menge nötig wäre.

Detailansicht öffnen In nicht einmal acht Minuten sind die Besteckteile gesäubert und getrocknet. (Foto: Julius Schien)

Detailansicht öffnen Dann geht's ans Zusammenstellen, Einwickeln und Verpacken. (Foto: Julius Schien)

Das fertige Besteck wandert unter großem Geschepper in blaue Tonnen. Die wiederum kommen in die nächste Halle, wo sie von Hilfskräften in Servietten eingewickelt und in Spezialfolien aus recycelten PET-Flaschen verpackt werden. Bis zu fünf Teile - etwa Besteck, Zitronentuch und Zahnstocher - passen in eine Packung. "Meine Top-Wickler schaffen bis zu 700 Bestecke pro Stunde", sagt Gruber, "das ist viel schneller als jede Maschine". Wie das genau abläuft, das ist Betriebsgeheimnis, da lassen sich die Grubers nicht in die Karten schauen. Immerhin so viel rücken sie heraus: "Zu Stoßzeiten beschäftigen wir um die 70 Mitarbeiter."

Das alles klingt eigentlich nach einem überschaubaren Business, man muss ja nur mit Messer, Gabel, Löffel, Servietten und ein paar Kleinteilen umgehen. Ist es aber dann auch wieder nicht. Denn es handelt sich um eine gewaltige logistische Herausforderung, die man leicht unterschätzt. "Auf der letzten Wiesn wollte uns eine neue Firma Konkurrenz machen und hatte auch tatsächlich ein mittelgroßes Zelt als Kunden gewonnen", erzählt Hannes Gruber, "doch schon am Dienstag nach dem ersten Wochenende kam ein Anruf des Zeltbetreibers, mit der Bitte, den Besteckservice zu übernehmen, da die Konkurrenz scheiterte."

Und man braucht eine gewisse Erfahrung. Gruber sagt, er könne inzwischen bei einem neuen Kunden oft genauer sagen, wie viel Besteck dieser benötige, als der Wirt und die Bedienungen selbst. Das ist jedoch nicht die einzige Fähigkeit, die er sich im Laufe der Jahre so erworben hat: "Ich kann zum Beispiel am Geruch mancher Retourenbehälter erkennen, wer der Kunde ist." Wenn das mal nicht ein Thema für den Fernsehklassiker "Wetten, dass...?" ist: 25 Wiesnzelte am Geruch zuordnen - top, die Wette gilt!