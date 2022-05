Eine ungewöhnliche Skulptur soll am Mittwoch, 18. Mai, auf dem Viktualienmarkt entstehen. Noch weiß niemand, wer genau die zwei mal zwei Meter große, weiße Rosenblüte inklusive ihres fünf Meter langen Stängels erschaffen wird. Nur einer steht fest, der Künstler Frank Bölter. Von ihm stammt die Idee zur Aktion "Weiße Rose (XXL)", mit der an die Gründung der Widerstandsgruppe um Hans und Sophie Scholl vor 80 Jahren erinnert werden soll. Bölter hofft auf viele helfenden Hände, die in der Zeit von 10 bis 18 Uhr mit zupacken beim gemeinschaftlichen Falten der überdimensionierten Karton-Rose, seien es nun Touristen oder Münchner Marktkundschaft. So entstehe über die Dauer eines Tages ein komplexes, gemeinschaftlich erarbeitetes Papierobjekt. Anschließend soll die Rose in der Heilig-Geist-Kirche ausgestellt werden. Die Aktion gehört zum Ausstellungsprojekt "Auf der Suche ..." der Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst, die aktuell im DG Kunstraum an der Finkenstraße 4 und in verschiedenen Münchner Kirchen zu sehen ist.

