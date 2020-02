"Alles schaut so gut aus, so dass man es kaum glaubt", singt Michael Marco Fitzthum. Mit den Austrorockern Wanda ist er seit den Alben "Amore", "Bussi" und "Niente" auf der Überholspur. In Österreich knackten sie einen Verkaufsrekord der Beatles, da hagelte es freilich Vergleiche zu den Fab Four, auch wenn Wanda sich eher von Nirvana geprägt sehen. Wie lange wird das gut gehen? Auf der vierten Platte "Ciao!" heißt es schon: "Manchmal tut's so weh weh, ciao ciao Baby."