Bereits bevor das Deckenlicht ausgeht, ertönt Vogelgezwitscher, das an einen Ort fern des Theaterraums versetzt. Trockenes Laub liegt in der Ecke, Holzstäbe hängen von der Decke herunter. Sie erinnern an Bäume in einem Wald, nur reduziert und falsch herum. So wie die Kulisse der Bühne entfalten sich auch die Geschichten von "Briefe an Bäume und Wolken" - alles ist verdreht, abstrakt, auf den Kopf gestellt. Eine absurde Kurzszene folgt auf die nächste. Markus Beisl, Denis Fink, Doris Länglacher und Anja Neukamm wechseln zwischen den verschiedensten Charakteren, überzeichnet in ihren Eigenarten, gefangen in bizarren Gedankenspielen.