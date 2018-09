6. September 2018, 14:44 Uhr Ramersdorf Betrunkener Vater baut Unfall mit Töchtern

Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut fuhr der 36-Jährige auf ein anderes Auto auf. Die beiden Mädchen mussten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Ein 36-jähriger Mechaniker hat seine eigenen Kinder in Lebensgefahr gebracht: Laut Polizei setzte sich der Mann mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut ans Steuer seines Autos und nahm seine sieben und fünf Jahre alten Töchter im Wagen mit. Prompt verursachte er einen Unfall, bei dem die Kinder schwer verletzt wurden. Der Vater aus Seefeld am Ammersee fuhr am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf dem Innsbrucker Ring, auf Höhe der Grafinger Straße wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Dass sich dort der Verkehr wegen einer roten Ampel zurückstaute, bemerkte er nicht und prallte ungebremst auf das Auto eines 22-jährigen Münchners.

Die beiden Kinder wurden dabei so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Für die ältere Tochter hatte es im Auto keinen passenden Kindersitz gegeben, teilte die Polizei mit. Der Vater und der andere Fahrer wurden nur leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizisten der Alkoholgeruch bei dem 36-Jährigen auf, später bestätigte dann eine Blutentnahme den Wert von knapp über zwei Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt, der Schaden wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt. Wegen des Unfalls musste der Innsbrucker Ring bis 22 Uhr gesperrt werden.