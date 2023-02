Wolfgang Böcker hat am Klinikum Großhadern in München schon mehrere schwer verwundete ukrainische Kämpfer operiert. Wie es den Opfern geht, warum er als Chirurg nicht zu emotional werden darf - und die Medizin unpolitisch bleiben muss.

Interview von Nicole Graner

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs holt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) immer wieder Verletzte zur Behandlung nach Deutschland - darunter schwer verwundete ukrainische Soldaten. Auch das Klinikum der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) hat junge Kriegsopfer versorgt. Wolfgang Böcker, Direktor des Muskuloskelettalen Universitätszentrums und Sprecher des lokalen Trauma-Netzwerks, über diese Arbeit.

SZ: Wie viele Soldaten aus der Ukraine hat das LMU-Klinikum seit Beginn des Krieges behandelt?

Wolfgang Böcker: Das sind an die zehn junge Soldaten, die wir operiert und danach weiter versorgt haben.

Das sind auf den ersten Blick gar nicht so viele. Wie werden denn die Soldaten in Deutschland verteilt?

Über das sogenannte Kleeblatt-Prinzip des BBK. Die verwundeten Soldaten werden deutschlandweit auf die Krankenhäuser verteilt. Dabei spielen Kapazitäten, aber auch die Nähe des Krankenhauses zum Flughafen eine Rolle. Sehr oft wurden Memmingen, Nürnberg oder Hannover angeflogen. In Zusammenarbeit mit den Trauma-Netzwerken Oberbayern München-Süd und Oberbayern München-Nord, die die Versorgung Schwerstverletzter zu jeder Zeit gewährleisten und in die mehrere Kliniken wie das LMU-Klinikum auch das Klinikum rechts der Isar eingebunden sind, werden die Fälle besprochen und auf die Krankenhäuser verteilt. Das überregionale Trauma-Zentrum der LMU am Campus Großhadern ist da ein wichtiger Bestandteil dieses Netzwerks. Diese Absprachen haben sehr gut funktioniert.

Das heißt auch, jede Klinik konnte sich intensiv um die Soldaten kümmern?

Ja, denn die Behandlungen sind sehr umfangreich, und der Heilungsprozess ist langwierig. Meistens werden ja auch noch andere Fachabteilungen hinzugezogen. In erster Linie ist es natürlich die Unfallchirurgie, die sich um die Patienten kümmert, aber auch die plastische Chirurgie ist ein sehr wichtiger Partner. Es kommt eben ganz drauf an, welche Verletzungen die jungen Männer haben.

Welche Verletzungen haben die Soldaten, die zu Ihnen kommen?

Meistens sind es Schussverletzungen, die teilweise auch zu destruierenden, also zerstörenden Knochendefekten führen können. Ein 37-jähriger Soldat hatte zum Beispiel mehrere Schussverletzungen durch den rechten Oberarm, den Bauch und die Lendenwirbelsäule sowie durch den rechten Oberschenkel. Wir versuchen so zu operieren, dass wir alle Extremitäten erhalten können, das heißt mit aufwendigen Knochenrekonstruktionen und Gewebetransplantationen. Und das schaffen wir meistens zum Glück auch.

In welchem Zustand kommen die Soldaten hier an?

Die meisten Schwerverletzten wurden ja noch in der Ukraine erstversorgt. Das heißt, die Brüche wurden mit sogenannten Fixateuren, also durch externe Haltevorrichtungen mit Pins im Knochen gefestigt. Aber viele haben auch noch schwere Infektionen durch multiresistente Keime. Das ist wirklich ein Problem. Die Patienten müssen in Isolation, damit sie keine resistenten Keime übertragen können. Und oft operieren wir sogar in diese Infektion hinein. Zwar gibt es verschiedene Reserveantibiotika, die bei Infektionen mit Bakterien gegeben werden können, aber oft stehen wir da mit dem Rücken zur Wand. Denn so viele Optionen bei einer schweren Infektion hat man nicht mehr.

Das heißt, Sie operieren trotz Infektionen?

Ja, gerade wegen der Infektionen. Die Infektionen müssen in der Regel auch chirurgisch saniert werden. Häufig handelt es sich um chronische Wundinfekte. Denn manche Soldaten sind seit Wochen unterwegs. Oder der Patient lag, wie in einem Fall, schon ein halbes Jahr im Krankenhaus in der Ukraine.

Woher kommt es, dass bei den Soldaten, aber auch bei anderen Patienten aus der Ukraine, so viele multiresistente Keime auftreten?

Weil dort viel zu viele Antibiotika gegeben werden. Wie in vielen Ländern wird jeder Schnupfen mit einem Antibiotikum behandelt.

Die Reha ist nach einer solchen Operation ganz entscheidend. Wie lange werden die Soldaten am LMU-Klinikum versorgt?

Die Reha ist absolut wichtig. Mehrere Wochen, sogar mehrere Monate kann es dauern, bis der Patient wieder einigermaßen aufgebaut ist. Die Reha wird dann in der Regel ambulant in einer Praxis durchgeführt. Patienten kommen aber heute noch regelmäßig zu uns zur ambulanten Nachsorge.

Wenn Sie das Leid der jungen Männer sehen, die eigentlich ihr ganzes Leben noch vor sich haben, und die schrecklichen Verletzungen - können Sie da überhaupt selbst ihre Emotionen zurückhalten?

Ja, dieser furchtbare Krieg ist einfach nur schlimm. Es ist eine andere Form des Leids. Aber auch ein schwerer Motorradunfall ist schlimm. Als Chirurg darf ich mich nicht emotional stark einbinden lassen, sonst kann ich nicht gut behandeln. Und man muss auch aufpassen, dass die Medizin nicht politisch wird. Ich würde auch einen russischen Soldaten behandeln. Wir behandeln alle, die unsere Hilfe brauchen, egal welcher Herkunft, welcher Gesinnung.