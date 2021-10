Was trägt man im Himmel? Weiß natürlich, so wie die Tänzer in "Forever".

Wie gehen Kinder mit dem Tod um? Die Choreografin Tabea Martin hat mit jungen Menschen über das Tabuthema gesprochen. Was dabei herauskam, hat sie in ihrem Stück "Forever" verarbeitet.

Von Sabine Leucht, München

Tabea Martin hat in Holland modernen Tanz und Choreografie studiert und an internationalen Häusern wie in der freien Szene gearbeitet. Ihre mit der eigenen Compagnie entwickelten, preisgekrönten Stücke sind auf vielen Festivals zu sehen. Für "Forever", das am Sonntag in München gastiert, hat sie Kinder zu ihren Vorstellungen über den Tod befragt. Ein Gespräch mit der Basler Choreografin über kindliche Mord-Phantasien, Ewigkeits-Stereotype und Humor.