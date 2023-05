Der eine erklärt Europa. Die anderen erklären Iran. Und alle zusammen erklären sie uns die Welt, in der wir leben. Das wiederum erklärt auch, warum die nahenden Lesungen von Timothy Garton Ash sowie von Natalie Amiri und Düzen Tekkal im Literaturhaus so gut wie ausverkauft sind. Für beide Abende gibt es daher nun zusätzlich Stream-Tickets.

Und so können die Zuschauer live und virtuell dem britischen Historiker Ash lauschen, der seine persönliche Geschichte in und mit "Europa" erläutert, die 1945 mit der Stationierung seines Vaters als Besatzungssoldat in Deutschland ihren Anfang nimmt. Und können von den Autorinnen Natalie Amiri und Düzen Tekkal Neues über den Freiheitskampf der iranischen Frauen hören, im Titel ihres gemeinsamen Buchs so zusammengefasst: "Wir haben keine Angst."

Natalie Amiri & Düzen Tekkal, Dienstag, 15. Mai, 19 Uhr, Timothy Garton Ash, Mittwoch, 16. Mai, 20 Uhr, Literaturhaus, Saal & Stream, Tickets über literaturhaus-muenchen.de