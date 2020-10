Interview von Christiane Lutz

Natürlich hatte sich auch Barbara Mundel ihren Start an den Kammerspielen anders vorgestellt. Das Besprechungszimmer ist noch spärlich eingerichtet, alles Umräumen verzögert sich, wegen Corona lief kaum etwas wie geplant. Auf ihrem Handy prangt der Aufkleber "Theater des Jahres 2020", ein Titel, den ihr Vorgänger Matthias Lilienthal verliehen bekam. Mundel, 61, war Intendantin am Theater Freiburg und wird die erste Frau an der Spitze der Kammerspielen sein, deren Saison an diesem Donnerstag beginnt.

SZ: Was beschäftigt Sie gerade?

Barbara Mundel: Ich komme direkt von der Kulturkonferenz, die auf Einladung des Kulturreferenten stattfindet. Natürlich beschäftigt uns alle Corona. Ich bin wütend über die Ungleichbehandlung der Kulturinstitutionen gegenüber allen anderen. In die großen Gaststätten dürfen 800 bis 1000 Menschen kommen, in die Kulturräume höchstens 200, mit Ausnahme zweier Pilotprojekte. Und das, obwohl wir nachweisen können, dass unsere Räume über hervorragende Lüftungssysteme verfügen. Und ich bin überzeugt, dass öffentlich geförderte Institutionen gerade jetzt ihre Räume weit aufmachen müssen - so weit, wie es verantwortbar ist.

Was meinen Sie, welche Gründe das hat?

Ich weiß es nicht. Vielleicht ist unsere Lobbyarbeit nicht hartnäckig, nicht laut genug gewesen? Wir dürfen in den Münchner Kammerspielen statt 650 nur 200 Leute begrüßen. Wir konnten keine Ensembleversammlung abhalten - für ein Miteinander ein großer Verlust. Vielleicht hat die Politik bei öffentlich geförderten Institutionen das Gefühl, stärker in die Verantwortung genommen zu werden. Aber warum soll das bei Gaststätten dann anders sein? Ist es Fürsorge, Gängelei oder Desinteresse? Ich finde, wir müssen da jetzt was tun.

Und was?

Ich versuche, die Kollegen der anderen Theater anzusprechen. Nicht nur in der Situation miteinander reden. Ich suche Mitstreiter für die Fragen: Was will uns diese Krise sagen? Was wollen wir, dass sich verändert? Es geht gerade um die Entwicklung einer Stadt und eines Gemeinwesens. Darüber müssen wir öffentlich diskutieren!

Von außen wirkt es so, als seien die Theater vor allem damit beschäftigt, zu einer vermeintlichen Normalität zurückzukehren. Ist jetzt der Moment, einmal über Strukturen, Produktionsrhythmen, Arbeitsbedingungen nachzudenken?

Wir haben uns das auch ohne Corona auf die Fahnen geschrieben. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Die Kammerspiele im Jahr 2030, wie sollen sie aussehen? Wir versuchen, einige Maßnahmen bereits zu erproben. Das alte Intendanzbüro ist zum Beispiel jetzt eine Art Großraumbüro für alle künstlerischen Produktionsleiterinnen. Im engeren Leitungsteam haben wir gerade einen Workshop zu Strukturthemen hinter uns. Und: Wie kriegen wir die Arbeitsweisen eines Hauses und das, was wir auf der Bühne verhandeln, ein bisschen mehr zusammen?

Wie können denn Veränderungen im Theater aussehen?

Zum Beispiel: Müssen wir raus aus den Räumen, länger in den Sommer hinein spielen? Projekte mit und in der Stadt in den Spielplan nehmen, nicht immer nur als Kür? Vielleicht können wir aus allen Probebühnen Veranstaltungsorte machen? Dort, wo ein Stück probiert wird, wird es auch gespielt. Ich kann auch von den Menschen her denken: Wir könnten Produktionsteams bilden, die dann eine Produktion von A bis Z begleiten. Fragen nach flacheren Hierarchien und geteilten Entscheidungsprozessen stehen auf der Agenda.

Ihre Eröffnung kommt klassisch üppig daher, sechs Premieren in zwei Wochen.

Darauf kann ich mich doch freuen, nach so viel Ausfällen und Absagen! Aber im Ernst: Die Kulturinstitutionen und viele Künstlerinnen und Künstler stehen wahnsinnig unter Druck. Nicht nur, dass wir aufpassen müssen, unsere Sichtbarkeiten nicht zu verlieren, da wir nur so wenige Leute begrüßen können. Wir haben Einnahmeausfälle, von denen überhaupt noch nicht klar ist, wie wir die kompensieren werden. Aber jetzt wo so viele Menschen um ihre Arbeit fürchten - also alle freien Künstler - habe ich das Gefühl, wir können nicht weniger produzieren. Wir haben eine Grundentscheidung zu Beginn der Krise getroffen: Wir stehen zu unseren Verträgen mit freien Künstlern.

Matthias Lilienthal sagte im Juni, er fühle sich so, als sei sein Leben vor dem 15. März im Klo runtergespült. Wie ging es Ihnen?

Ich habe früh verstanden, dass dieses Virus nichts ist, was nur kurz vorbeischaut. Wir haben uns als Team, Regie, Dramaturgie schnell in digitalen Meetings organisiert, um uns auszutauschen. Was heißt 1,5 Meter Abstand auf der Bühne? Ist das ein Eingriff in die Freiheit der Kunst? Können wir dem etwas abgewinnen? Wer verliert gerade alles? Ich glaube, dieser Austausch hat uns gerettet.

Wollten Sie nie hinschmeißen?

Das nie. Wir konnten ja zumindest einen Anlauf nehmen und versuchen zu begreifen. Ich hab damals gesagt: Ich glaube, wir müssen das Virus "einladen". Wir müssen vielleicht lernen, mit dem Virus zu leben.

Welche Rolle kann denn Kunst in dieser Krisenzeit überhaupt einnehmen?

Ich finde, dass die Kunst keine Antworten geben kann, aber sie kann Bilder entwickeln, Alternativen zeigen oder den Schmerz, die Verluste spürbar machen, Widersprüche aufspüren. Fragen wie: Wollen wir wirklich zurück? Und wenn ja, wohin denn genau? Wer kann sich leisten, nicht zurückzuwollen? Schaffen wir es als Theater, diese sehr unterschiedlichen Realitäten in den Blick zu nehmen? Andere Bilder entstehen zu lassen?

Haben Sie Sorge, das Theater könnte wieder exklusiv und elitär werden?

Super wäre doch jetzt, sagen zu können: Jeder kann für fünf Euro ins Theater. Warum nicht jetzt den Aufbruch wagen? Die Menschen ermutigen, ihnen Angst nehmen, nicht den Rückzug in die eigenen vier Wände antreiben, die öffentlichen Räume öffnen - mit Masken und Abstand, aber viel Leidenschaft für ein gemeinsames Anliegen: Wie wollen wir leben?

Mussten Sie denn viel ändern am geplanten Eröffnungsreigen?

Wir wollten unter anderen mit zwei großen, immersiven Projekten starten. Für "Habitat" von Doris Uhlich waren 60, 70 Menschen plus rund 200 Besucher geplant. Ich bin aber glücklich, dass die "Pandemic Version" stattfindet. Bitter ist, dass wir "What Is The City But The People" auf dem Odeonsplatz nicht machen können, eine Performance mit 170 Münchnerinnen und Münchnern. Ich habe mich gefreut, dass dieser Platz für anderthalb Stunden mit ihren Geschichten besetzt wird, ein anderes München entsteht. Jetzt machen wir "What Is The City", aber ohne "People", die "People" dürfen ja nicht kommen. Trotzdem kommen sie am 10. Oktober ab 12 Uhr vorbei. Alle internationalen Produktionen sind weggefallen, da fast alle großen Festivals abgesagt wurden, Künstlerinnen und Künstler nicht reisen können et cetera.

Haben Sie das Gefühl, dass sich durch Corona die Erwartungen an Sie verschoben haben? Dass der Vergleich mit Matthias Lilienthal in den Hintergrund rücken wird?

Vergleiche sind doch immer doof. Jetzt fangen wir an, und wir fangen unter ganz speziellen Bedingungen. Aber ich hätte es natürlich viel besser gefunden, wenn die letzte Spielzeit richtig toll zu Ende hätte gehen können.

Was auf der neuen Webseite direkt anspringt, ist der Satz: "Die Kammerspiele sind das Theater der Stadt". Liegt die Betonung auf Kammerspiele oder auf Stadt?

Das Theater der Stadt. Allerdings würde ich es inzwischen ändern in: "Die Kammerspiele sind das Theater für die Menschen dieser Stadt."

Wollen sie "Theater des Jahres" werden, wie die Kammerspiele unter Lilienthal zweimal in Folge?

Es ist toll für das Haus und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber gleichzeitig frage ich mich: Was soll eigentlich dieses Ranking-System? Müssen wir nicht eher unsere eigenen Erfolgskriterien entwickeln? Welche Ziele haben wir denn jenseits dieser von außen getriggerten? Gerade wenn die Luft dünn wird und die Politik der Kultur ein Stück ihrer Relevanz entzieht, ist es doch wichtig, dem persönlich etwas entgegenzusetzen. Schön wäre es, wenn es uns gelänge, eigene Ziele, eigene Erfolgskriterien zu formulieren.

Wie erfolgreich ein Theater ist, wird gern in Auslastung gemessen. Ein Problem, dass Sie schon mal nicht haben werden.

Sagen Sie! Es gibt ja Kollegen, die sagen, die Leute kommen jetzt gar nicht mehr, weil sie so Angst haben. Aber: Wir haben die besten Klimaanlagen, die man sich wünschen kann. Wir schaffen, die Luft in acht Minuten komplett auszutauschen. Klimatechnisch eine Katastrophe. Es ist bei uns sicherer als in jedem Bus und in jeder S-Bahn. Und sicher als der Nockherberg.

Sie haben die Spielstätten umbenannt. Aus Kammer 1, 2 und 3 sind "Schauspielhaus", "Werkraum" und "Therese-Giehse-Halle" geworden. Warum?

Die Begriffe Schauspielhaus und Werkraum sind ja nie ganz verschwunden, die reaktivieren wir einfach wieder. Die Umbenennung in Kammer 1, 2, 3 hat mir nicht richtig gefallen. Und für die "Kammer 2" gab es Handlungsspielraum, zu "Neues Haus", "Spielhalle" gab es kein Zurück. Also konnten wir eine Erfindung machen.

Und warum der Name "Therese-Giehse-Halle"?

Ich habe mich von Anfang an darüber aufgeregt, dass im Foyer der Münchner Kammerspiele nur diese vier Büsten von Männern stehen. Und dann gibt es Therese Giehse, eine Frau in der Geschichte dieses Hauses, die sicher eine exzeptionelle Schauspielerin war. Aber nicht nur das: Sie war klug, eigenwillig, widerborstig, ließ sich von niemandem vereinnahmen. Sie hat die Stadt gemocht, aber beerdigt werden wollte sie hier nicht. Also haben wir die Halle nach ihr benannt, um aufmerksam zu machen auf eine fast verloren gegangene Geschichte.

Wie fühlen Sie sich jetzt, da es losgeht?

Gespannte Erwartung. Ich freu mich, dass wir bald spielen werden. Ein wenig Wehmut, dass wir vieles nicht zeigen können. Aber wir haben fünf Jahre, die Dinge gemeinsam zu entwickeln! Tief Luft holen!