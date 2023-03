Bei dem Gastspiel "Die Geschichte mit der Lampe" von Alexander Vaassen in der Pasinger Fabrik treten Johannes Nussbaum und Vincent Redetzki einmal auf kleiner Bühne auf.

Das Münchner Publikum ist sie sonst von der großen Bühne gewohnt oder auch aus Fernsehen und Film: Die beiden sehr genauen Figurenentwickler Johannes Nussbaum vom Residenztheater und Vincent Redetzki von den Kammerspielen treten in einer kleinen Produktion in der Pasinger Fabrik auf. Das Gastspiel "Die Geschichte mit der Lampe - Fragmente einer unendlichen Liebe" von Alexander Vaassen wird dort auf Einladung des Theaters Viel Lärm um Nichts zu sehen sein. Und schon allein wegen des Zusammenspiels dieser beiden Darsteller, deren Auftritte sonst von der Maximilianstraße getrennt sind, wird das sicher ein spannender Abend.

Alexander Vaassen hat ihn erdacht, es ist seine Regie-Abschlussarbeit an der Folkwang-Universität. Vaassen verbindet hier das Märchen von der Wunderlampe mit der Frage, wie überformt das Konzept der romantischen, heteronormativen Liebe ist. Dazu lässt er ein Pärchen sich die unendliche Liebe wünschen - und dann in die Katastrophe hineinsteuern. An der Seite von Nussbaum und Redetzki ist Christina Berger zu sehen.

Die Geschichte mit der Lampe, Fr., 31. März, und Sa., 1. April, 20 Uhr, Theater Viel Lärm um Nichts in der Pasinger Fabrik, August-Exter-Straße 1, www.theaterviellaermumnichts.de