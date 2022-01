Thalia Schöller, 18, liebt ihre Arbeit am Theater - doch wegen ihres Alters wird sie immer wieder bevormundet oder nicht ernst genommen. Deshalb will sie verändern, wie man auf und hinter der Bühne mit jungen Menschen umgeht.

Von Elisabeth Fleschutz

Thalia Schöller ist wütend, als sie ihren offenen Brief schreibt. Im April 2021 arbeitet sie beim "Augenblick mal!"-Theaterfestival für junges Publikum, das während der Unterrichtszeit stattfindet. Junges Publikum ist kaum vertreten, wie auch. Also erklärt sie in ihrem offenen Brief die Mächtigen der Theaterwelt für gestrig und hinderlich, fordert Mitspracherecht für junge Menschen. "30 Jahre Kindertheaterfestival für Erwachsene" überschreibt sie den Text und hinterlässt eine E-Mailadresse, mit dem Aufruf: "Sagt mir, mit wem ich schlafen muss, um inszenieren zu dürfen, und ich mache es. [...] Lasst uns mitspielen. Das ist das, was ihr noch tun könnt."