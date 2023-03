Das ganze Leben ist ein Film: Dementsprechend verhalten sich die Haupt- und Nebenfiguren in "The Ordinaries".

Von Josef Grübl

Beim Filmfest München 2022 gewann sie den Förderpreis "Neues Deutsches Kino" in den Kategorien Regie und Produktion, vor ein paar Tagen kamen zwei Nominierungen für den Deutschen Filmpreis hinzu. Jetzt läuft Sophie Linnenbaums Filmwelt-Satire "The Ordinaries" auch endlich in den deutschen Kinos an: Die gebürtige Nürnbergerin erzählt darin von einer jungen Frau, die ein Dasein als Film-Nebenfigur ohne Dialoge und Emotionen fristet, aber von einem Leben als Hauptfigur träumt.

Am Kinostarttag kommen Linnenbaum und ihre beiden Produzentinnen Britta Strampe und Laura Klippel ins Münchner City-Kino, dort werden sie Publikumsfragen beantworten - und mit dem "VGF-Nachwuchsproduzentinnen-Preis" ausgezeichnet. Da darf man dann auch Emotionen zeigen.

The Ordinaries, D 2022, Regie: Sophie Linnenbaum, Publikumspremiere Do., 30. März, 20 Uhr, City, Sonnenstraße 12a