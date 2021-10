Von Thomas Becker, München

Abgesehen vom Filmball gibt es in dieser kuscheligen Weltstadt wohl keine Gala, die mit dem Festsaal des Bayerischen Hofes so eng verbunden ist wie der Audi-Generation-Award. Der Art-Deco-Saal mit den geschwungenen Prunktreppen, der majestätischen Empore und der eleganten Bühne ist ja auch wie gemacht für ein so stilvolles wie gerne auch rauschendes Fest. Und davon gab es in den vergangenen 14 Jahren dort jede Menge. Wegen Corona musste die Sause im vergangenen Jahr ausfallen. Und da auch für diesen Herbst alles andere als Planungssicherheit herrschte, musste Veranstalter Philip Greffenius kreativ werden. Er hielt sich an die Wirtschaftsstrategie "think big" - und mietete statt des Festsaals die Fußballarena in Fröttmaning. Nun ja, nicht die ganze Arena, sondern den VIP-Bereich, aber immerhin. Man kann sich ja nicht alles gefallen lassen von so einer daher gelaufenen Pandemie. Was wäre München denn ohne seine roten Teppiche? Eben.

Detailansicht öffnen Schauspieler Samuel Koch zeigt sich mit Lisa &Lena. Die Zwillinge sind Influencer und wurden ausgezeichnet. (Foto: Stephan Rumpf)

Gut, die Anreise zum Auswärtsspiel in Fröttmaning ist natürlich nur halb so malerisch wie die zum Promenadeplatz. Aber wer erst mal all die Rolltreppen durch den Bauch der Arena hinter sich hat, den empfängt oben das gleiche Blitzlichtgewitter wie sonst im Foyer des Bayerischen Hofs. Moderator Kai Pflaume ist als Erster da. Als Dauerkartenbesitzer ist dieses Heimspiel für ihn ein Fest. Auch Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann kennt sich noch ganz gut aus, ebenso wie die Schweinsteiger-Ex Sarah Brandner. Zumindest vor den Kameras sehr heimisch: Schauspielerin Mariella Ahrens, Gesamtkunstwerk Giulia Siegel, Til-Schweiger-Tochter Luna im sehr kurzen Rock, Moderatorin Katja Wunderlich. Eher zügig bringen Udo Wachtveitl, Otto Retzer, Leslie Mandoki und Carl-Uwe Steeb die Knipserei hinter sich.

Als es nach den ersten Gläsern Schampus für die 350 Gäste raus an die neun Grad frische Stadionluft geht, bietet sich dem geübten Arena-Besucher ein ungewohntes Bild: Da, wo der VIP sonst auf 4-4-3 oder 4-2-3-1 blickt, haben dienstbare Geister für die nächsten zwei Stunden eine gar nicht mal so kleine Showbühne hingezimmert. Auf den eh schon gepolsterten Sitzschalen liegt eine wärmende Decke, allen Ernstes Handwärmer (maximale Wärme: 68 Grad!), zudem Erdnüsse und ein Schoko-Riegel - das Zig-Gänge-Menü mit Loup de mer, rosa Rinderfilet und getrüffelter Ricotta Agnolotti gibt es erst später, drinnen im Warmen. Perfekt gekühlt ist derweil der Champagner im Sektkübel. Gläser werden gereicht, eine Dame stößt mit ihrem Begleiter an und meint: "Genau so schaue ich mir Fußball gern an!" Stefan Mennerich, Mediendirektor des FC Bayern, sagt nur: "Machen wir trotzdem nicht. Ist nicht Fußball." Recht hat er.

Aber heute ist ja nicht Fußball, sondern Showtime. Wobei: Einer der Preise bleibt in der Bayern-Familie. Jung-Kicker Jamal Musiala wird als Preisträger der Kategorie Summer Sport ausgezeichnet, bedankt sich brav per Zuschalte vom Quartier der Nationalmannschaft in Hamburg. Der Winter-Preis geht an Johannes Lamparter, den Tiroler Doppel-Weltmeister in der Nordischen Kombination, den Start-up-Preis holt Zarah Bruhns Integrations-Initiative Social Bee, die Kategorie Music gewinnt der Deutsch-Kroate Topic, dessen Song "Breaking me" weltweit 1,8 Milliarden Streams verzeichnet. Endgültig bei der jungen Generation ist man dann bei Lisa & Lena, den 19-jährigen Zwillingen, die in der neuen Kategorie Creative geehrt werden, für ebenfalls sehr viele Klicks in den sozialen Netzwerken. Oder wie Laudator Sebastian Koch meinte: "Ihr wirkt als Anti-Depressiva und seid die beliebtesten Deutschen - weltweit." Dann schaut er auf die Uhr und legt nach: "Es ist 21.21 Uhr, und trotzdem geht jetzt gleich die Sonne auf." Seien wir ehrlich: Wir haben sie schon vermisst, diese Show.