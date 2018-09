9. September 2018, 15:22 Uhr SZ-Adventskalender Wie sich die soziale Lage in München gewandelt hat

Der SZ-Adventskalender sammelt seit 70 Jahren Spenden für Bedürftige. Viele Probleme haben sich im Laufe der Zeit verändert, noch viel mehr sind gleich geblieben. Ein Rückblick.

Von Sven Loerzer

In überfüllten Zügen kamen die Flüchtlinge in München an, zu Tausenden. "Hier war es Ehrensache der Stadt, so gut als nur irgendwie möglich für alle die zu sorgen, die nach Verlust ihrer Habe und Existenz hier ein neues Unterkommen suchten." Was sich liest wie ein Bericht des Sozialreferats zum Jahr 2015, beschreibt die Situation nach Kriegsende 1945. Allein in den ersten drei Monaten nach Kriegsende liefen 787 Flüchtlingszüge ein, zieht 1948 der städtische Wohlfahrtsreferent Erwin Hamm, der später die Politikerin Hildegard Brücher heiratete, Bilanz. Die Stadt hatte als Folge der Luftangriffe 38 Prozent des Wohnraums verloren.

Bis Ende 1945 wurden 13 Barackenlager, vier Schulen und drei weitere Gebäude soweit hergerichtet, dass dort 7640 Flüchtlinge untergebracht werden konnten. Keine kleine Arbeit, wie Hamm anmerkt, weil fast alles fehlte, Holz, Nägel, Dachpappe, Glas und Arbeitskräfte. Und weil all das nicht reichte, wurden im Jahr darauf 10 000 Flüchtlinge in oberbayerische Landkreise verlegt. Doch 1948 wohnten immer noch 6000 Flüchtlinge in Lagerunterkünften. Und heute, 70 Jahre später? Auch da sind noch fast ebenso viele von jenen, die vor drei Jahren in Zügen ankamen und blieben, in Sammel- und Notunterkünften.

Ist es zulässig, Parallelen zu ziehen zwischen zwei so unterschiedlichen Epochen? Natürlich lassen sich die Ursachen nicht vergleichen, aber die Probleme gleichen sich: Es fehlen Unterkünfte und Wohnungen, sowohl für die einheimische Bevölkerung, als auch um die Geflüchteten dauerhaft ihren Platz in München finden zu lassen. Eine Zeitung kann das Problem nicht lösen, aber sie kann Druck machen, indem sie berichtet: Aus diesem Bewusstsein heraus, aber auch um die Hilfsbereitschaft ihrer Leser anzustoßen, setzte der Münchner Teil der Süddeutschen Zeitung 1948 auf eine besondere Form der Weihnachtsreportage, eine "Christkindlfahrt zu den Vergessenen". Das "verborgene Elend" in der Stadt zu zeigen, aber auch "ein wenig Glanz auf ein paar verhärmte Gesichter zu zaubern", hatten sich die Reporter vorgenommen, inspiriert von einem ähnlichen Projekt der New York Times.

Die Vergessenen in München, das waren Menschen, denen der Krieg besonders zugesetzt hatte: Die - heute würde man sagen: alleinerziehende - Mutter mit ihrem siebenjährigen Maxl, dessen Vater bei einem Bombenangriff ums Leben kam. Die alte Frau, 78, die dreimal ausgebombt wurde. Die Mutter, die putzen ging, um sich und ihre vier Kinder über Wasser zu halten, weil der Vater seit fünf Jahren vermisst war. Ein Flüchtling, der sich eine Hütte aus Abfallholz und Schutt errichtet hatte, damit seine Familie, von der er zwei Jahre lang getrennt war, nach München kommen konnte. Ein Kriegsversehrter, gezeichnet von den Folgen einer Schädel-Hirn-Verletzung, beide Hände amputiert.

Diese Aktion für die Vergessenen war die Geburtsstunde des "Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung", der in diesem Jahr die Leser zum 70. Mal zu Spenden aufrufen wird. Obwohl sich die Form im Laufe der Jahre verändert hat, so blieb das Grundprinzip das gleiche. Und wer durch die Reportagen der sieben Jahrzehnte blättert, kann feststellen, dass sich der Kreis der Themen gar nicht so stark verändert hat, wie man meinen möchte.

150 Millionen Euro hat der Adventskalender für gute Werke in 69 Jahren insgesamt eingenommen - nach Aufrufen im Münchner Teil und in den Regionalausgaben der SZ. Am Erfolg des Spenden-Hilfswerks sind jedes Jahr mehr als 23 000 Leser unmittelbar mit Einzahlungen beteiligt. Jeweils etwa 5000 Menschen in schwierigen Lebenssituationen kann dadurch geholfen werden.

Auch im modernen Sozialstaat bestehen weiter Lebensrisiken, wie es sie vor 70 Jahren gab. Zwar gibt es heute bei weitem mehr Hilfs- und Unterstützungsangebote, doch noch immer zeigt sich, dass überdurchschnittlich viel Alleinerziehende mit ihren Kindern in Armut leben. Schwere Verletzungen und chronische Krankheiten führen noch immer dazu, dass Menschen ihre Existenzgrundlage verlieren und auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, die aber oft nicht ausreicht. Immer mehr alte Menschen können von ihrer Rente allein in der teuren Stadt nicht leben, Familien mit mehreren Kindern geraten schnell unter die Armutsgrenze. Gerade für Flüchtlinge ist es nicht einfach, eine Wohnung zu finden und sich eine gesicherte Existenz aufzubauen.

Das Thema Wohnungsnot beispielsweise prägte von Anfang an wiederholt die Spendenaufrufe, wie auch im vergangenen Jahr. Das könnte zum pessimistischen Eindruck führen, dass sich nichts verändern lässt - aber es hat sich einiges verbessert. Etwa bei den Hilfen für Wohnungslose: Mit Hilfe des SZ-Adventskalenders ging die rollende Arztpraxis erstmals auf Tour, heute ist die Münchner Straßenambulanz ein wichtiger Bestandteil der Versorgung obdachloser Menschen.