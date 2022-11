Schlägerei und Raub am Stachus

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung und einem Raub ist es nach einem Streit über den Krieg in der Ukraine am Sonntag am Karlsplatz (Stachus) gekommen. Gegen 5.45 Uhr unterhielt sich nach Angaben der Polizei ein 31-Jähriger vor einem Imbiss mit seiner Frau auf Russisch, als eine Gruppe von vier Männern und zwei Frauen vorbeiging, die offenbar die Sprache verstanden und das Paar nach ihrer Einstellung zum Kriegsgeschehen fragten. Dabei eskalierte die Situation. Der 31-Jährige sei zu Boden geschlagen und dort auch noch weiter getreten worden. Außerdem erlitt er durch ein Messer leichte Schnittverletzungen. Die Täter sollen ihm noch etwa 800 Euro aus der Tasche genommen haben, bevor sie verschwanden. Von ihnen ist nur bekannt, dass sie Polnisch gesprochen haben sollen.