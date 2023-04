Streik bei der Münchner S-Bahn am Freitag

Münchner S-Bahn-Nutzern droht Unbill: Am Freitag soll es wohl zu einem weiteren Warnstreik kommen.

Am kommenden Freitag wird im öffentlichen Nahverkehr erneut gestreikt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kündigte an, den Zugverkehr im ganzen Land zum zweiten Mal weitgehend lahmzulegen. Auch die Beschäftigten der Münchner S-Bahn-, die zur Deutschen Bahn gehört, sind damit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, wie die EVG in München der SZ bestätigte.

Die Warnstreiks sollen von Betriebsbeginn an bis 11 Uhr morgens dauern. Deren Auswirkungen dürften aber bis in den Nachmittag zu spüren sein - vor allem bei der Bahn.

Auch an mehrere Flughäfen soll es diese Woche noch zu Warnstreiks kommen. Der Münchner Flughafen ist dieses Mal jedoch nicht dabei.

Hintergrund des bevorstehenden Warnstreiks sind die stockenden Tarifverhandlungen. Die EVG verhandelt mit der Deutschen Bahn und weiteren Zugunternehmen. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Geld, mindestens aber 650 Euro brutto mehr im Monat, über eine Laufzeit von einem Jahr. Die Bahn bietet fünf Prozent mehr Lohn und eine Inflationsprämie von 2500 Euro, bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Das Verhandlungsklima zwischen der Arbeitgeberseite und den Gewerkschaften EVG und Verdi ist angespannt.

Bereits im März hatten die Gewerkschaften Verdi und EVG den öffentlichen Nahverkehr bei Warnstreiks an einzelnen Tagen weitgehend lahmgelegt. Damals waren allerdings auch U-Bahnen, Busse und die Tram betroffen.