Hier wird am Freitag in München geblitzt

Rund 2000 Tempo-Kontrolleure werden am Freitag in Bayern im Einsatz sein.

Mehr als 150 Messpunkte an 147 Straßen allein in der bayerischen Landeshauptstadt: Mit einer Groß-Aktion will die Polizei Autofahrer sensibilisieren.

Die bayerische Polizei führt an diesem Freitag deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen durch als normalerweise. Der sogenannte "Speedmarathon" ist eine europaweite Aktion, in Deutschland nehmen neben Bayern noch neun Bundesländer teil - allerdings in unterschiedlichen Ausprägungen: In Nordrhein-Westfalen beispielsweise wird eine Woche lang verstärkt kontrolliert.

In Bayern startet die Aktion am Freitag, den 21. April, um 6 Uhr. Rund 2000 Kontrolleure werden im Einsatz sein. Diese stammen aus den Reihen der Polizei, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung sind im Einsatz.

Die Aktion dauert 24 Stunden, in Bayern findet sie zum zehnten Mal statt. "Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten! Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern", sagt Innenminister Joachim Herrmann. Die Zahl der Menschen, die bei Unfällen starben, die auf eine nicht angepasste Geschwindigkeit zurückgingen, sei im Vergleich zum Vorjahr um knapp 35 Prozent gestiegen.

Für Fahrer von Autos mit bis zu 3,5 Tonnen Gewicht gelten für Tempoverstöße innerorts aktuell folgende Geldbußen: bis 10 km/h mehr als erlaubt - 30 Euro. 11-15 km/h zu viel - 50 Euro. 16-20 km/h zu viel - 70 Euro. 21-25 km/h - 115 Euro. 26-30 km/h zu viel - 180 Euro. 31-40 km/h zu viel - 260 Euro. Die Staffelung setzt sich bis 70 km/h zu viel fort (700 Euro). Bei mehr als 70 km/h zu viel werden 800 Euro fällig.

Bei dem Marathon geht es Herrmann zufolge allerdings nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken. Aus diesem Grund sind alle geplanten Messstellen vorab einsehbar. Allein in München sind an 147 Straßen mehr als 150 Kontrollstellen geplant. Diese sind, in alphabetischer Reihenfolge:

A

Ackermannstraße

Aindorferstraße

Albert-Roßhaupter-Straße

Allacher Straße

Anton-Will-Straße

Arnulfstraße

Aschenbrennerstraße

Aubinger Allee

Aubing-Ost-Straße

B

B 11

Baierbrunner Straße

Balanstraße

Bavariaring

Berg-am-Laim-Straße

Blumenauer Straße

Bodenseestraße

Boschetsrieder Straße

Burgauer Straße

C

Candidstraße

Caracciolastraße

Carl-Wery-Straße

Chiemgaustraße

Claudius-Keller-Straße

D

Dachauer Straße

Daglfinger Straße

Denninger Straße

Dom-Pedro-Platz

Donnersbergerbrücke

Dülferstraße

E

Effnerstraße

Ehrwalder Straße

Einsteinstraße

Englschalkinger Straße

Ernst-Haeckel-Straße

Eschenrieder Straße

F

Falkenstraße

Feldbergstraße

Feldmochinger Straße

Forst-Kasten-Allee

Frankfurter Ring

Freisinger Landstraße

Friedenspromenade

Fürstenrieder Straße

G

Gänselieselstraße

Geiselgasteigstraße

Georg-Brauchle-Ring

Görresstraße

Gräfstraße

Graubündener Straße

Großhaderner Straße

Grünwalder Straße

Grusonstraße

Guardinistraße

Guido-Schneble-Straße

H

Harthauser Straße

Heidemannstraße

Heilmannstraße

Heinrich-Wieland-Straße

Hellenstreinstraße

Herzog-Heinrich-Straße

Hubertusstraße

I

Ifflandstraße

Im Gefilde

Ingolstädter Straße (an zwei Stellen)

Isarring

Isartalstraße

J

Johann-Clanze-Straße

Josef-Felder-Straße

K

Karl-Marx-Ring

Karlsfelder Straße

Karl-Theodor-Straße

Kreppeberg

Kronwinkler Straße

L

Landsberger Straße

Landshuter Allee

Langwieder Hauptstraße

Lassallestraße

Leopoldstraße

Lerchenauer Straße

Lichteneckstraße

Lincolnstraße

Lothringer Straße

Ludwigsfelder Straße

M

Manzostraße

Maria-Eich-Straße

Marlene-Dietrich-Straße

Marsplatz

Mauerkircherstraße

Menzinger Straße

Milbertshofener Straße

Moosacher Straße

Mühlbaurstraße

Murnauer Straße

N

Nördliche Auffahrtsallee

Nymphenburger Straße

O

Oberföhringer Straße

Oettingenstraße

P

Perlacher Straße

Pfeufferstraße

Pippinger Straße

Plinganserstraße

Putzbrunner Straße

R

Rockefellerstraße

Rosenheimer Straße (an zwei Stellen)

Ruppertstraße

S

Savitsstraße

Schellingstraße

Schleißheimer Straße

Schönstraße

Schröfelhofstraße

Schumacherring

Schwanthalerstraße

Schwere-Reiter-Straße

Siberstraße

Siegenburger Straße

Stäblistraße

Ständlerstraße (an zwei Stellen)

Steinsdorfstraße

St.-Galler-Straße

St.-Michael-Straße

Stuntzstraße

Südparkallee

T

Tegernseer Landstraße (an zwei Stellen)

Tengstraße

Theresienstraße

Thomas-Hauser-Straße

Töginger Straße

Tölzer Straße (Ecke Steinerstraße)

Toni-Pfüll-Straße

Truderinger Straße

U

Ungererstraße

Unterbiberger Straße

V

Verdistraße

Von-Kahr-Straße

W

Waldhornstraße

Wasserburger Landstraße

Weinberger Straße

Weidener Straße

Weitlstraße

Willibaldstraße

Willy-Brandt-Allee

Wintrichstraße

Wittelsbacherstraße

Würmtalstraße

Z

Zehntfeldstraße

Zeppelinstraße

Züricher Straße