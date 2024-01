Wenn Stefan Sterzinger eines nicht leiden kann, dann ist es Routine und Gewohnheit. Zu fünft, zu dritt oder doch lieber alleine? Wienerlied, Schlager oder Jazz? Der Mitte 60-Jährige kann alles. Ein absoluter Autodiktat. Heimisch in Wien, kommt er mit Sterzinger III am 16. Januar in den Bayerischen Hof. Als Unterstützung sind Edi Koehldorfer an der Gitarre und Joerg Mikula an der Percussion mit dabei.