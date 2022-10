Interview von Carolin Fries

Home-Office ist nichts für ihn, sagt Michael Austermühle. Die Strecke ins Büro nach München-Schwabing fehle ihm dann einfach. Der 53 Jahre alte Deutschland-Chef des Outdoor-Ausstatters Patagonia fährt die 33 Kilometer jeden Tag mit dem Rad. Die jeweils eineinviertel Stunden hin und zurück, "das ist meine Zeit", sagt er. Bevor er an diesem Tag losradelt, hat er zum Interview nach Hause an den Esstisch in den Münchner Westen nach Gauting geladen. Während er in der Küche einen Cappuccino mit Hafermilch macht, erklärt er seine Tattoos an den Unterarmen: rechts den Schriftzug "Perspective", links die Lebensblume über der Alpspitze, "mein Lieblingsberg".