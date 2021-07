Von Franz Kotteder

Wer ist jetzt der Sous-Chef oder die Sous-Chefin der ehemaligen Sous-Chefin? Ausgerechnet das weiß Sigi Schelling nicht so genau: "Ich habe zwei junge Köche aus dem Tantris mitgenommen", sagt sie, "die teilen sich die Position erst einmal. Dann wird man weitersehen." Das ist jetzt natürlich eine interessante Rechnung: Zwei junge Männer ersetzen zusammen eine Frau auf dem Chefposten. Mit einer gesunden feministischen Grundüberzeugung wird einen so etwas zwar nicht wundern, aber erstaunlich ist es dann doch ein wenig. In diesem Fall hat es wohl tatsächlich damit zu tun, dass die beiden sich den Job teilen wollen, und nicht, dass einer allein ihm nicht gewachsen wäre. Aber ohne den beiden zu nahezutreten: Auch das wäre vorstellbar, wenn man Sigi Schelling ein bisschen kennt. Sie war schließlich 14 Jahre lang die Sous-Chefin von Hans Haas im Tantris, und das ist allein schon wegen der Größe dieses legendären Gourmetrestaurants sicher ein Knochenjob gewesen, für den es ganz besondere Fähigkeiten brauchte.

Am kommenden Dienstagabend wird sie nun ihr eigenes Lokal eröffnen und als Küchenchefin für alles verantwortlich sein. "Werneckhof Sigi Schelling" heißt das Restaurant, in dem bis vor einem Jahr ein anderer Großer am Herd stand: Tohru Nakamura, der im Königshof bei Martin Fauster gelernt hatte und sich im Werneckhof dann zwei Michelin-Sterne erkochte. Zwei Sterne, die hatte auch das Tantris, ganze 29 Jahre lang unter Hans Haas. Nicht ganz die Hälfte dieser Zeit war Sigi Schelling seine rechte Hand. Das beschreibt ihre Arbeit vielleicht noch besser als der Begriff aus dem Französischen, der "Unterchef" bedeutet. Denn der Sous-Chef gibt ja nicht nur Anweisungen weiter, sondern kreiert Gerichte mit, schreibt oft die Karte und stellt Menüs zusammen. Als der große Paul Bocuse mal gefragt wurde, wer in seinem Restaurant koche, wenn er nicht da sei, sagte er nur: "Der Gleiche, der auch kocht, wenn ich da bin."

Mit Unter und Ober ist so ein Verhältnis in einem Küchenteam also nur höchst unzureichend beschrieben. "Ich habe immer alles aufgesaugt, was ich vom Haas gehört habe", sagt Schelling, "es war ein sehr freundschaftliches Verhältnis, und wir haben uns blind verstanden." Zusammen seien sie gewissermaßen "durch dick und dünn" gegangen, "sonst hätte das alles auch gar nicht funktioniert". Hans Haas wiederum sagt, "die Sigi" habe eigentlich immer zur Familie gehört. Was über den Job als solchen hinausgeht; die Küchenbrigade sollte für einen Chef ja nicht die Familie ersetzen. Aber ein Verständnis und viel Vertrauen, das nicht enttäuscht werden darf, gehört dann schon dazu.

Dazu beigetragen hat wohl auch, dass Sigi Schelling ebenso wie Hans Haas von einem Bauernhof kommt. Das erdet. In ihrem Fall war das in Hittisau im Bregenzerwald, also in Vorarlberg, Haas stammt aus Tirol. "Wir waren sechs Geschwister", erzählt Schelling, "ich war meistens mit den älteren Brüdern zusammen. Die Mädchen waren jünger und haben mit Puppen gespielt, das war nie mein Ding." Sie hat schon früh lieber gekocht und gebacken, die Mutter hat das sehr gefördert. Am Schlimmsten fand sie Handarbeiten, stattdessen war sie mit den Brüdern unterwegs: "Ich hab' lieber mit den Buben das Moped auseinandermontiert oder Hütten im Wald gebaut, da war ich immer dabei." Der Vater hat den Kindern früh Verantwortung übertragen, mit acht, neun Jahren waren sie schon auf der Alm, haben die Kühe in den Stall gebracht, während er ins Tal ist zum Heumachen. Auch fürs Frühstück waren sie zuständig.

Das war schön, aber in den letzten Tagen, bevor sie ihre Kochlehre anfing, hat sie sich doch eine Strichliste gemacht, weil sie es nicht mehr erwarten konnte. Sie hat gelernt in einem Hotel im Bregenzerwald, 1995 wechselte sie dann zum Restaurant Guth nach Lauterach, bis heute eines der besten Lokale in Vorarlberg. Zu viert waren sie da in der Küche, Thomas Scheucher hieß der Küchenchef. Zum ersten Weihnachten bekam sie dann ein Kochbuch geschenkt, mit Rezepten von Hans Haas, "das hat mich gleich richtig fasziniert". Acht Jahre blieb sie bei Scheucher, erst als Patissière, dann als Chef Tournant, also mit Einsatzbereich auf allen Posten. Thomas Scheucher ließ sie sehr selbständig arbeiten, und er ermöglichte ihr auch eigene Praktika.

Zum Beispiel im Tantris. Sie war zutiefst beeindruckt. "Diese vielen Köche! Wir waren beim Scheucher ja nur zu viert. Und ich durfte den Chef kennenlernen." Es folgten weitere Praktika, "Stage" nennt man das im Küchen-Fachchinesisch, bei den Sterneköchen Dieter Koschina in Portugal und Lisa Wagner-Bacher in Krems.

Als sie nach acht Jahren dann etwas Neues anfangen wollte, bewarb sie sich in Montreux und in Wien, hätte dort auch anfangen können - aber eigentlich wollte sie ins Tantris. Sie telefonierte mit einem Koch dort, den sie von ihrer Stage noch kannte. Er sagte, er wolle mal mit Haas reden. Dann telefonierte sie selbst mit ihm. Es war ein Donnerstag, und Hans Haas meinte, er würde sich melden. Sie wisse es noch wortwörtlich, sagt Schelling, wie das Gespräch abgelaufen sei: "Am Sonntagvormittag um zehn rief er dann an und sagte bloß: ,Sigi, alles klar bei Dir? Gut, dann kommst am Dienstag ins Tantris.'"

Sie kam und blieb. Nach nicht ganz einem Dreivierteljahr wollte sie eigentlich Saucenköchin werden, aber den Job bekam eine andere, und die Kollegen sagten bloß: "Mach' dir keine Gedanken, der Chef braucht dich für ganz was anderes." Er ging mit ihr ins Schumann's, sie bestellten einen Cocktail, und Haas fragte, ob sie seine Sous-Chefin werden wolle.

Klingt fast schon romantisch, und für Sigi Schelling war das die Erfüllung eines großen Traums. Schelling sagt, die produktbezogene, regionale Küche habe sie von Haas gelernt, sie habe sie bis heute gelebt und geliebt. "Diese Linie werde ich auch im Werneckhof weiterführen, die ist mein Ding." Sie liebe die Perfektion bei den Saucen, aber auch die Reduktion auf das Wesentliche, die Konzentration auf ein Grundprodukt: "Ich habe es nicht gern, wenn ich zu viele Dinge auf dem Teller habe und mir dann Gedanken machen muss, wie esse ich das eigentlich?"

Auf der anderen Seite haben sich die beiden, Haas und Schelling, offenbar auch gut ergänzt. Hans Haas ist in schwierigen Situationen die Ruhe selbst. "Je mehr Arbeit da ist, desto ruhiger muss man werden, sonst schafft man es nicht", lautet sein Credo. Sigi Schelling ist ein Energiebündel, redet schnell und am liebsten ohne Punkt und Komma - mag sein, dass sie jetzt, so kurz vor dem Start ihres eigenen Restaurants, auch ein bisschen aufgeregt ist. Aber das Anpacken und Wegschaffen liegt ihr ersichtlich. Spricht man sie darauf an so sagt sie: "Man erbt nicht nur Häuser", und lacht. Daheim auf dem Hof gab's ja auch immer viel zu tun. Und sie ist immer noch eng mit daheim verbunden, fährt alle ein, zwei Monate nach Hause. Die frische Luft und die Berge, die brauche sie, und wenn es nur zum Skifahren ist. Die Familie bleibt sowieso weiterhin eingebunden, die braucht sie auch als Lieferanten für die Küche: "Mein Bruder auf dem Bauernhof, der zieht mir die Kälber auf, und ein anderer, der macht mir die Hühner."

Am Dienstag, 20. Juli, geht es nun los mit dem eigenen Restaurant. Die Karte steht weitgehend, es wird Klassiker von Haas/Schelling aus dem Tantris geben. Im Juni haben sie eine Auswahl davon schon im Salzburger Hangar-7 gekocht, dem von Eckart Witzigmann kuratierten Gourmetrestaurant, im monatlichen Wechsel sind dort Sterneköche aus der ganzen Welt mit ihrer Küche zu Gast. Im Werneckhof gibt es den Schelling-Stil künftig von Dienstag bis Samstag abends von 18.30 Uhr an, mittwochs bis samstags stehen am Mittag zwischen zwölf und 16 Uhr etwas einfachere Tagesgerichte auf der Karte.

Im neuen Werneckhof sieht man jedenfalls an allen Ecken und Enden Spuren des alten Tantris. Paula Bosch, die frühere Sommelière und in ihrem Beruf eine ähnliche Legende wie Hans Haas, hat die Weinkarte zusammengestellt. Und auch, wenn Haas sagt, er werde die Schürze nicht anrühren, die ihm Sigi Schelling in ihrem Lokal sicherheitshalber zurückgelegt habe: Prominent vertreten ist er dort nicht nur durch seinen Küchenstil. Er, der nebenberufliche Bildhauer seit vielen Jahren, hat nämlich das große Kunstwerk "Wellenreiter" an der Stirnseite des Restaurants angefertigt. Es ist ein typischer Haas und besteht aus den Sprungfedern einer alten Matratze und farbigen Fischgräten. "From Nose to Tail", gewissermaßen, nichts wird einfach weggeworfen. Es ist das, was auch die große Kunst in der Küche ausmacht: Aus dem, was halt so da ist, einmalige Köstlichkeiten zu zaubern.