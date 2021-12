Soeben wurde Jennifer O'Loughlin nach einer triumphalen Vorstellung als Anna Bolena am Gärtnerplatztheater zur Bayerischen Kammersängerin ernannt, jetzt ist die famose Koloratursopranistin eine von vier "Primadonnen", die an diesem Haus einen gemeinsamen Abend geben. Normalerweise Rivalinnen auf der Bühne, präsentieren sich die Irin sowie Mária Celeng und Camille Schnoor, beide alternierend eine großartige Tatjana im "Eugen Onegin", und Judith Spießer mit Arien, im Duett oder gleich als Quartett. Das musikalische Spektrum, das die vier Sopranistinnen im Wettstreit um die Gunst des Publikums präsentieren, reicht von Antonio Vivaldis "Griselda" über die Juwelenarie aus "Roméo et Juliette", das "Lied an den Mond" aus "Rusalka" und den Abschied der Madame Butterfly bis zu Bellinis "Norma" und Operetten-Schlagern. Man darf gespannt sein, wie sich die vier selbstbewussten Damen das "Sempre libera" aus Verdis "Traviata" oder "Three Little Maids from School are we" aus Gilbert & Sullivans "Der Mikado" aufteilen werden, ohne dass Blut fließt.

"Primadonnen - Die Diven vom Gärtnerplatz", Mittwoch, 15. Dezember (19.30 Uhr). Karten: www.gaertnerplatztheater.de