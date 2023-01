Es ist sozusagen die kleine, zum Quintett geschrumpfte Ausgabe der Jazzrausch Bigband: Dessen Gründer und Leiter Roman Sladek kultiviert auch bei Slatec die Fusion von Jazz und Techno. Mit den Vorteilen des kleinen Formats: Es muss nur auf Basis-Arrangements zurückgegriffen werden, ansonsten kann man in Echtzeit frei improvisieren. Dass das trotzdem eine unglaubliche Wucht entwickelt und extrem tanzbar ist, weiß jeder, der die Band schon einmal erlebt hat. Und es wird auch im Volkstheater jeder erfahren, der sich dort auf dieses - laut Selbstbeschreibung - "Theaterstück für technoliebende Rammstein-Fans mit derben Texten und sägenden Posaunenmelodien, vermöbelt von nahezu provozierenden Trap- und Technobeats" einlässt, das Sladek mit Georg Stirnweiß am Synthesizer, Marco Duffner am Schlagzeug, Samuel Wooton an Perkussion und Patrizia Roemer am Gesang aufzieht.

Slatec, Samstag, 14. Jan., 21 Uhr, Bühne 2 im Volkstheater, Tumblingerstr. 29, Tel. 523 46 55