Verletzungen an einer Arterie am Handgelenk hat eine 25-jährige Frau am Sonntagmorgen am Hauptbahnhof im Bereich der Arnulfstraße erlitten, nachdem ein 21-Jähriger sie zuvor unsittlich berührt hatte. Als der 24-jährige Begleiter der Frau dagegen einschritt, sei es zu einer Rangelei gekommen, berichtet die Polizei. In dessen Verlauf habe der betrunkene 21-Jährige versucht, den Begleiter mit einem Schirm zu schlagen. Dann habe er eine Bierflasche zerbrochen, den Mann erneut verfehlt, aber der Frau am inneren linken Handgelenk eine Schnittverletzung zugefügt. Sie kam zur Notversorgung in ein Krankenhaus. Zuvor soll der Tatverdächtige eine bislang noch unbekannte Frau ebenfalls in sexueller Absicht berührt haben.