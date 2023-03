Nirgendwo in der Innenstadt wird auf engem Raum so viel abgerissen und neu errichtet: An der Schwanthalerstraße entstehen eine ganze Reihe von Bauprojekten, die das Viertel nachhaltig verändern werden. Ein Rundgang.

Von Ulrike Steinbacher

Vor fünf Jahren hat Alexander Miklosy der unteren Schwanthalerstraße eine strahlende Zukunft prophezeit: Die laute Verkehrsschneise von der Sonnenstraße Richtung Theresienwiese, gesäumt von Spielhallen, Wettbüros, Telefonläden und Pensionen, werde "ihr Schmuddel-Image mehr und mehr verlieren" und sich im Lauf von zehn, zwanzig Jahren zu einer Prachtstraße entwickeln. Erlebt hat der damalige Vorsitzende des Bezirksausschusses Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt diese Aufwertung nicht mehr, er ist Ende 2018 gestorben. Doch längst ist der Wandel voll im Gange. Gerade sind an diesem Kilometer Schwanthalerstraße wieder eine ganze Reihe von Bauprojekten in Planung oder im Entstehen.

Mit einem davon hat sich die Stadtgestaltungskommission am Dienstag beschäftigt: Anstelle des Hotels "Atlas Residence" soll auf Hausnummer 63 ein Boardinghaus entstehen - 100 Zimmer statt bisher 57, acht Stockwerke statt bisher sieben, im Erdgeschoss eine Gaststätte, wo bisher eine Metzgerei war. Ursprünglich, sagte Michael Richter, leitender Architekt bei der Manuplan GmbH, der das Projekt vorstellte, habe der Bauherr Inlife Central Munich 2 aus Bad Heilbrunn das alte Hotel sanieren und umbauen wollen. Dann aber hätten sich "erhebliche Baumängel" gezeigt. Die Entscheidung für Abriss und Neubau stieß bei den Experten auf wenig Gegenliebe. Hanns Michael Küpper von der Heimatpflege kritisierte, dies sei "angesichts der zunehmenden Bedeutung grauer Energie das falsche Signal".

Noch deutlicher fiel die Kritik an der Gestaltung der pastellgrün-weißen Fassade und der drei Erker aus, mit denen die Architekten einen Bezug zum 120 Jahre alten, denkmalgeschützten, von Erkern gefassten Haus im Stil der Neorenaissance am anderen Ende des Blocks Richtung Landwehrstraße herstellen wollen. Beide Gebäude könne man "mittelbar als Paar im Stadtraum begreifen", hatte Michael Richter dazu gesagt. Architekt Piero Bruno dagegen fühlte sich "an realsozialistische Plattenbauten" erinnert, "die ein historisches Gebäude nachstellen" und nannte die Erker "so brutal wie lächerlich".

Landschaftsarchitektin Doris Grabner wünschte sich mehr Struktur für die Fassaden und fand den Dacherker zu groß, Architekt Daniel Fügenschuh beklagte eine "Gleichschaltung aller Geschosse" . Alles, was die Altbaufassade erkennbar mache, gehe im geplanten Neubau verloren. Eine Mehrheit, vor allem aus den Reihen der Architekten, setzte durch, dass das Projekt noch einmal vorgelegt werden muss.

Zwei Runden durch die Kommission hatte 2021 auch ein Hotelprojekt am östlichen Ende der Schwanthalerstraße gedreht. Noch stehen an der Ecke zur Sonnenstraße zwei Nachkriegsbauten mit Läden, Büros und Praxen, dort hat auch der Techno-Club "Harry Klein" sein Zuhause. Wie lange noch, darüber reden die Betreiber gerade mit ihrem Vermieter und hoffen auf eine weitere Verlängerung. Andernfalls steige Mitte April die Abschiedsparty, heißt es auf der Website des Clubs. Der Münchner Unternehmer Harry Habermann plant für die Sonnenstraße 8 und die Schwanthalerstraße 2-6 den Neubau eines Mittelklassehotels. Seit Dezember 2022 hat er eine Baugenehmigung für 547 Hotelbetten.

Tausende Quadratmeter Büroflächen entstehen

Weiter westlich wird schon fleißig gebaggert. Dort läuft es umgekehrt: Aus Hotels werden Büros. An der Schwanthalerstraße 36-38 und um die Ecke an der Goethestraße 11 wurden die Hotels "Cristal" und "Dolomit" abgerissen, um Platz für ein Holz-Hybrid-Gebäude mit 14 500 Quadratmetern Büro- und Gewerbeflächen zu schaffen, inklusive Dachgarten, Innenhöfen und begrünten Fassaden. Bis 2025 soll alles fertig sein, 1000 Arbeitsplätze sind möglich. Bauherrin ist eine Investmentgesellschaft des Axa-Konzerns.

Zehn Hausnummern weiter, an der Schwanthalerstraße 46-48, direkt gegenüber vom jetzt geschmähten Boardinghaus-Projekt, befindet sich ebenfalls eine Großbaustelle. Sie zieht sich über den ganzen Block bis zur Bayerstraße hin. Auf dem Karree entsteht nach dem Teilabriss des ehemaligen Postbank-Komplexes das "Elementum", ein Büro-Standort in den Dimensionen des "Uptown"-Hochhauses. 55 000 Quadratmeter Bürofläche für etwa 2400 Arbeitsplätze sind geplant, mit Innenhof und Fahrradgarage, auch für die Öffentlichkeit. Das Projekt haben der österreichische Immobilieninvestor Imfarr und die Schweizer SN Holding Ende 2021 der Credit Suisse Asset Management abgekauft. Mieter gibt es schon, obwohl der Komplex erst 2025 fertig wird: 40 000 Quadratmeter will das IT-Unternehmen Personio belegen, 14 000 der Coworking-Anbieter "We Work".

Detailansicht öffnen Im "Elementum" entstehen Büroflächen auf 55 000 Quadratmetern. (Foto: Herzog/de Meuron)

Das neue Gewerkschaftshaus auf Nummer 64, das der DGB mit der IG Metall bis voraussichtlich 2024 errichtet, fällt deutlich kleiner aus. Geplant ist eine Geschossfläche von 20 000 Quadratmetern für etwa 500 Mitarbeiter. Das Gebäude ersetzt das marode Fünfziger-Jahre-Haus, das 2021 abgerissen wurde.

Verschwunden ist auch das Haus mit der Nummer 88, wo zuletzt eine Pension mit Gastronomie untergebracht war. Dort errichtet die Schwanthalerstraße 25 GmbH aus Straubing laut Website "ein modernes Wohnheim für Studenten und Personen, die eine Aus- und Fortbildung absolvieren". Das "Ludwig Schwanthaler", sieben Stockwerke plus Dachgeschoss und Rückgebäude, biete "50 elegante Wohnungen" auf "1201 Quadratmeter edelster Wohnfläche".

Und dann gibt es neben all den Neubauprojekten auch Versuche, alte Häuser an der Schwanthalerstraße zu erhalten und neu zu nutzen, nicht nur auf Nummer 23, wo ein "Coming soon"-Schild Ablösung für einen Computerladen und ein türkisches Café verspricht. Konkret sind die Pläne für Nummer 55 und 57, zwei miteinander verbundene Häuser samt Innenhof. Das Starnberger Immobilienunternehmen Ehret und Klein und seine Projektpartner wollen die leerstehenden Gebäude für eine Mischnutzung aus Büro, Handel und Gastronomie herrichten. "Aufbruchstimmung" herrsche im Bahnhofsviertel, findet der geschäftsführende Gesellschafter Michael Ehret. Und wie einst Alexander Miklosy ist auch er sich sicher: "Die Schwanthalerstraße wird wegweisende Impulse setzen."