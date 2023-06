Eine Schreckschusspistole wird geladen: Solche Waffen sind in München immer weiter verbeitet (Symbolfoto).

Mehr als zehn Streifen und Spezialeinsatzkräfte rücken bei dem Großeinsatz an. Offenbar hatte ein 32-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster geschossen.

Schüsse in einem Innenhof an der Münchner Westendstraße haben am Dienstagmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach einem Notruf wurden mehr als zehn Streifen sowie Spezialeinsatzkräfte geschickt. Eine 43-Jährige und ein 32-Jähriger verließen gegen 11.40 Uhr eine verdächtige Wohnung, die daraufhin durchsucht wurde. Im Schlafzimmer fanden Polizisten eine Schreckschusswaffe samt Munition.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige mit der Waffe aus dem Fenster geschossen hatte. Beide Personen wurden zu einer Polizeiinspektion mitgenommen. Der 32-Jährige wurde wegen Verstößen nach dem Waffengesetz angezeigt. Die 43-Jährige wurde laut Polizei wegen aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.