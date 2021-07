Von Veronika Kügle, Bamberg

Rotzfrech, vorlaut, und es macht was es will - das Sams gilt als Kinderbuchklassiker. Woher das Sams aber wirklich kommt, ist vielen bisher noch unklar gewesen. Paul Maar, der den Rotschopf mit blauen Punkten im Gesicht 1973 in Leben rief, ist im fränkischen Schweinfurt geboren. Das Sams ist also eigentlich ein waschechter Unterfranke, und es wäre doch nur logisch, so dachte sich David Saam, wenn die Figuren auch im unverkennbaren Dialekt sprechen oder - besser gesagt - "frängeln" würden. Aus dem Einfall wurde ein Hörbuch - vergangenes Wochenende veröffentlichte Saam "Samsdooch Alladooch", das Buch "Eine Woche voller Samstage" auf fränkisch. Die Ursprungsidee kam dem BR-Moderator, als er eines Abends seiner kleinen Tochter vorlas und die Erzählung vom Sams kurzerhand "simultan ins Fränkische" übersetzte. Jahre später nahm er dann seinen Mut zusammen und fragte Sams-Schöpfer Paul Maar um Erlaubnis, der Geschichte neuen Klang zu verleihen. Der Autor war begeistert und sprach schließlich sogar die Passage des strengen Studienrats Groll ein. "Wer Paul Maar kennt, weiß, dass er ein sanfter, wahnsinnig liebenswerter und sympathischer Mensch ist. Da hab ich mich am Anfang gefragt, ob das die richtige Rolle für ihn ist", erzählt David Saam und lacht. Das Einsprechen hätte Paul Maar dann aber sichtlich Spaß gemacht. "Er hat auch dieses schöne rollende R", und das ist eben ausschlaggebend im Fränkischen.

Detailansicht öffnen Das Sams auf Fränkisch. (Foto: Simon Michael)

Was ist wohl gemeint, wenn das Sams ein "Mordsgwerch" macht? Und was sagt Frau Rotkohl, wenn der kleine Unruhestifter seine "Goschn" nicht halten kann und weiter so ein "G'schmarri" redet? Die absurden Einfälle des Sams wirken auf fränkisch sogar oft noch komischer. "Das ist auch das Schöne, mit dem Dialekt kann man immer nochmal eine Schippe drauflegen", sagt David Saam. In den Augen des Oberfranken sei das Sams ein typisch fränkisches Freggerla, ein Lausbub also, "der andere zwar in die Pfanne haut, dabei aber trotzdem sympathisch bleibt".

Die Tochter von David Saam, die "wichtigste Jury in dieser Angelegenheit", wie der Übersetzer sagt, hat das Hörbuch übrigens Kontrolle gehört und für gut befunden. Wer als gebürtiger Franke mal wieder den heimischen Dialekt hören oder das Sams mal anders kennenlernen möchte: David Saam und Paul Maar lesen am Sonntag in der Kulturfabrik in Bamberg.

"Samsdooch Alladooch", Premierenlesung mit Paul Maar, So., 25. Juli 15 Uhr, KUFA Bamberg, Ohmstraße 3