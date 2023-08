Selbst die Kleidung beim Ortstermin sollte wohl signalisieren, dass es vorangeht: Neuer S-Bahnsteig in Laim (v.l.n.r.): Bayerns Bahnchef Klaus Dieter Josel, Verkehrsminister Christain Bernreiter und Projektleiterin Anke Hering am neuen Bahnsteig in Laim.

Das S-Bahn-Großprojekt ist noch lange nicht fertig - nun aber ein Bahnsteig, an dem die Passagiere von der ersten in die zweite Stammstrecke ab 2037 überwechseln können. Halb jedenfalls. Zur Feier des Tages schaute auch der Verkehrsminister persönlich vorbei.

Von Andreas Schubert

Wenn Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und Bayerns Bahnchef Klaus-Dieter Josel sich in München zu einer Baustellenbesichtigung treffen, haben sie meistens Glück mit dem Wetter. Am Freitag haben sie sich ein Bild von der Bahnhofsbaustelle in Laim gemacht, wo die zweite Stammstrecke dereinst auf die erste treffen soll. Und ganz so als stünde das Projekt unter einem guten Stern, strahlte die Sonne auf den neuen, zur Hälfte fertigen Bahnsteig und das neue Gleis 1, das am 21. August in Betrieb genommen werden soll.

Vorerst halten hier die stadtauswärts auf der ersten Stammstrecke fahrenden Züge. Wenn die zweite irgendwann in den 2030er-Jahren dann fertig ist, können die Passagiere am selben Bahnsteig zwischen den Stammstrecken umsteigen, sie brauchen nur ein paar Meter zum künftigen Gleis 2 wechseln, das bis Ende 2025 entstehen soll. Derzeit ist das neue Gleis 1 noch durch einen Holzverschlag von der anderen Seite des Bahnsteigs abgetrennt.

Bis zum 21. August stehen aber noch einige Arbeiten an, derentwegen die Stammstrecke seit diesem Freitagabend komplett - auch tagsüber - gesperrt ist. In dieser Zeit wird das neue Gleis mit der bestehenden Stammstrecke verbunden. Anschließend erfolgen Abnahmeprüfungen der Leit- und Sicherheitstechnik. Ganz zum Schluss wird das neue Gleis im Rahmen von Probefahrten getestet. Während der Sperrung richtet die Deutsche Bahn (DB) einen Ersatzverkehr ein.

Vom neuen Bahnsteig und dem noch zu bauenden weiteren Bahnsteig werden die Fahrgäste erst profitieren, wenn die zweite Stammstrecke in Betrieb geht, also voraussichtlich um das Jahr 2037 herum. Bernreiter zeigte am Freitag dennoch ein sonniges Gemüt und lobte den bisherigen Baufortschritt in Laim als "gutes Zeichen".

Josel sprach von einem "wichtigen Meilenstein" beim Bau der zweiten Stammstrecke. Nach Fertigstellung der Stabbogenbrücke am Hirschgarten freue man sich über diesen nächsten großen Schritt für das "Megaprojekt". Er zeige allen Münchnerinnen und Münchnern, es gehe voran.

Die Bahnsteige am Bahnhof Laim können wie bisher über die bestehende Rad- und Fußgängerunterführung im westlichen Bereich erreicht werden. Zusätzlich entsteht weiter östlich ein neuer barrierefreier Zugang über die sogenannte Umweltverbundröhre, die sich künftig Fußgänger, Radler, Linienbusse und die neue Trambahn als Unterführung teilen. Die Arbeiten am nördlichen Teil der neuen Röhre sind seitens der Bahn abgeschlossen, derzeit wird am südlichen Abschnitt gearbeitet, der mittlere folgt zuletzt. 2025 will die Bahn die Röhre der Stadt mit einem Jahr Verzögerung übergeben. Dann können die Fahrbahn und die Tramgleise installiert werden.