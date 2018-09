24. September 2018, 07:05 Uhr S-Bahn München Schienenersatzverkehr auf der Linie S1 zum Münchner Flughafen

Der Streckenabschnitt zwischen Moosach und Oberschleißheim auf der S-Bahn-Linie S1 ist gesperrt.

Der Herbststurm Fabienne hat dort für Schäden gesorgt.

Zwischen München und dem Flughafen ist ein Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis eingerichtet worden.

Auf der S-Bahn-Linie S1 zwischen München und dem Münchner Flughafen ist der Streckenabschnitt zwischen Moosach und Oberschleißheim wegen Unwetterschäden gesperrt. Zwischen den beiden Stationen werde ein Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis eingerichtet, teilte die Deutsche Bahn am frühen Montagmorgen mit.

Alternativ können die Fahrgäste die U-Bahn-Linie U 3 ab Marienplatz oder die Trambahn Linie 20 ab dem Hauptbahnhof bis Moosach nutzen und dort in den Schienenersatzverkehr umsteigen. Zwischen Oberschleißheim und Freising/Flughafen verkehren drei S-Bahnen im Pendelverkehr.

Mit Fabienne ist am Sonntagabend und in der Nacht der erste schwere Herbststurm über Bayern hinweggefegt. In Oberfranken wurde eine Frau von einem Baum erschlagen, vielerorts wurden Dächer abgedeckt, Bäume stürzten um, es kam zu Stromausfällen.

Beim Oktoberfest warnte die Festleitung gegen 19.20 Uhr erstmals die Besucher vor dem heranziehenden Unwetter. Später empfahl sie den Besuchern, "den Besuch im Außenbereich des Festgeländes zu unterbrechen".

Auch der Fernverkehr der Deutschen Bahn war von dem Unwetter betroffen: Zwischen Erfurt und Nürnberg - auf der DB-Prestigestrecke Berlin-München - war zeitweise kein Verkehr möglich, hieß es von der Bahn. Die ICE-Züge wurden zurückgehalten. Auch auf den Strecken Aschaffenburg-Würzburg und Würzburg-Nürnberg kam es zu Behinderungen.