Zum Flughafen geht es nur per Ersatzbus

Ans Ziel kommt man per Bus: Die beiden S-Bahn-Linien zum Flughafen sind an zwei Wochenenden unterbrochen.

Die Strecke der S8 ist schon länger unterbrochen, an diesem und am nächsten Wochenende wird auch die S1 nur noch bis zum Besucherpark fahren. Die Bahn erneuert in dieser Zeit Oberleitungen und lässt Schienen schleifen.