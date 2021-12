Viele träumen davon, eine Zeitreise zu unternehmen und mit historischen Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen. Bei der Vortragsreihe "Zwiesprachen zwischen gestern und heute" von der Münchner Volkshochschule stellen zeitgenössische Personen das Lebenswerk historischer jüdischer Persönlichkeiten vor und sollen sichtbar machen, wie aktuell deren Ideen im heutigen Zeitalter noch sind. Am 15. Dezember geht es in einem Online-Vortrag des SZ-Redakteurs Ronen Steinke um das Leben Fritz Bauers, der für die Aufklärung von NS-Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg kämpfte. Bauer initiierte maßgeblich den Frankfurter Auschwitz-Prozess und hat unter anderem den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort Adolf Eichmanns gegeben, der vom israelischen Geheimdienst Mossad in Argentinien gefasst und 1961 in Jerusalem verurteilt wurde.

"Dann musst Du Nein sagen", Online-Vortrag, Mittwoch, 15. Dezember, 19:30 Uhr, www.mvhs.de, Telefon: 089-48006 6239