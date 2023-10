Zwei Männer sind in den vergangenen Tagen in Erwartung von sexuellen Gefälligkeiten Opfer von Raubüberfällen geworden. Beide Taten am Mittwochabend und Freitagnachmittag geschahen vor Geschäften in der Nawiaskystraße in Neuperlach. Dort hatte sich laut Polizei ein 43-Jähriger am Mittwoch gegen 20 Uhr mit einer Frau verabredet, die er vorher über ein Online-Kleinanzeigen-Portal kennengelernt hatte.