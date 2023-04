Prozesse in München

Von Susi Wimmer

Nein, die Pointe mit dem Haftbefehl, dass es denselbigen nicht gibt, und dem Termin bei Gericht, die wäre zu flach, zu bodenlos. Rapper Haftbefehl aber hatte tatsächlich einen Gerichtstermin in München. Nicht wegen des Schusses durch die Wade, den er sich mutmaßlich selbst im Drogenrausch zugefügt haben soll. Sondern wegen seines Brudi. Ein Shisha-Shop hat Hafti wegen der Nutzung des Wortes "Brudi" als Tabakmarke verklagt. Zivilrichterin Monika Rhein hatte also zu entscheiden, wem die Rechte an dem Wort zustehen. Oder, wie Hafti rappen würde: Wem sein Brudi bista?