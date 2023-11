Die Polizei hat offenbar eine Serie von Raubüberfällen aufgeklärt: Vier Münchner im Alter zwischen 43 und 56 Jahren waren in den vergangenen Wochen auf einer Dating-Plattform in eine Liebesfalle getappt. Statt an den online verabredeten Orten in Neuperlach und Ramersdorf die ersehnten Frauen zu treffen, wurden sie mit Pfefferspray überwältigt und ausgeraubt. Die Täter forderten jeweils Bargeld sowie Wertgegenstände. Insgesamt kam es zu einem Schaden von mehreren Hundert Euro. Die vier Opfer wurden leicht verletzt, mussten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden.