Bei zwei Verkehrsunfällen am Donnerstag in Mittersendling und Untergiesing sind zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 79-Jähriger erlitt beim Zusammenstoß mit einem Auto an der Kreuzung Heckenstaller- und Passauerstraße am Donnerstagabend Frakturen im Oberkörper und ein Schädel-Hirn-Trauma. Die Polizei geht davon aus, dass einer der beiden Unfallbeteiligten beim Überqueren das für ihn geltende Rotlicht missachtet hat.

Bereits am Vormittag war ein 44-jähriger Radfahrer mit einem Auto an der Kreuzung Heckenstaller- und Silberhornstraße kollidiert. Beide waren nach Angaben der Polizei stadteinwärts unterwegs, der Radler auf dem Radweg der Silberhornstraße, allerdings gegen die Fahrtrichtung. Er habe sich bei dem Unfall eine Fraktur des rechten Unterarms zugezogen.

Beide Radfahrer kamen ins Krankenhaus. Der Ermittlungen führt die Müchner Verkehrspolizei.