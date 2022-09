Von Daniel Thoma, München

Es ist der Tag danach. Vor dem britischen Generalkonsulat in München hängt der Union Jack auf halbmast, die Mitarbeiter tragen schwarz. Am Morgen nach dem Tod der Queen liegen vor den Toren des Konsulats bereits erste Blumen und Kerzen. Im Laufe des Tages werden es immer mehr. Viele kommen vorbei, um ihre Trauer zu bekunden und Abschied zu nehmen.

Einer von ihnen ist der Australier John Brown. "Es ist schwer, die Emotionen zu beschreiben", sagt er mit Tränen in den Augen. Seit 26 Jahren lebt er in Deutschland, mit Großbritannien habe er nicht viel zu tun. Der Tod der Queen treffe ihn aber dennoch, als wäre ein Familienmitglied verstorben. "Ich bin dankbar für die Anteilnahme", sagt er über die Trauerbekundungen, die er von deutscher Seite erfährt, "aber es kann kein Mitgefühl sein. Denn die Deutschen können das nicht fühlen. Es gibt hier nichts, was ansatzweise das verkörpert, was die Queen für uns war. Das ist als würde das Brandenburger Tor einstürzen."

Detailansicht öffnen Bei ihrem Besuch 1965 in München besuchte die Queen eine Aufführung von Richard Strauss' "Rosenkavalier". (Foto: AP)

1965 hatte die Queen München für einen Tag besucht. Sie und ihr Mann, Prinz Philip, wurden mit großer Euphorie empfangen. "München jubelt der Königin zu", titelte die SZ auf Seite 1 zu einem Bild der beiden mit dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel (CSU). Dieser hatte den Besuch der Queen im Freistaat ganz bewusst als Statement bayerischen Ungehorsams gegenüber der Bundesrepublik inszeniert, indem er unter anderem die bayerische Hymne spielen ließ. "Die Herzen des bayerischen Volkes schlagen Eurer Majestät entgegen!", rief Goppel.

Elizabeth verewigte sich damals auch im Goldenen Buch der Stadt. Dieser Eintrag ist von Montag bis Mittwoch im zweiten Stock des Rathauses ausgestellt.