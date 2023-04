Von Stephan Handel

Der Gang ist menschenleer; was daran liegen könnte, das gerade Mittagspause ist. Oder: Dass die Patienten in ihren Therapiesitzungen sind. Noch wahrscheinlicher aber: Heute kommen ein Reporter und ein Fotograf, bleibt mal lieber in euren Zimmern, wenn ihr nicht gesehen werden wollt. Bei allem gesellschaftlichen Fortschritt, bei aller Aufklärung ist es ja immer noch so, dass Psychiatrie-Patienten stigmatisiert werden. Zwar heißen ihre Kliniken nicht mehr, wie noch vor weniger als 100 Jahren, "Irrenanstalten". Aber "normale" Erkrankungen wie Grippe, Rheuma oder Blinddarmentzündung sind Krankheiten der Seele immer noch nicht.

Claudia Leucht macht sich da relativ wenig Illusionen über ihre Klientel. Leucht ist Oberärztin auf der Station 4 des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, genauer: dessen Klinik. Gleich hinter dem Schwabinger Klinikum steht der historische Bau aus Zeiten des Gründers, des berühmten Psychiaters Emil Kraepelin; daran angeschlossen sind ein Forschungstrakt und eben der Klinikbau. Claudia Leucht hat auf ihrer Station soeben eine neue Aufgabe dazu bekommen: Sie betreut die Transitions-Station, eine spezielle Einrichtung für junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren.

Eine solche Station, sagt Leucht, sei aus mehreren Gründen gerade jetzt notwendig: Nach der Corona-Pandemie steige die Zahl der depressiven Störungen gerade bei Kindern - wegen der Isolation, wegen fehlender sozialer Kontakte, weil oftmals die einzigen Ansprechpartner über lange Zeit nur die Eltern waren. Unter anderem diese Steigerung der Fallzahlen führt zu langen Wartezeiten bei Psychiatern, Psychologen und Kliniken. Dabei wäre eine rasche Intervention gerade bei jungen Menschen notwendig: "Sie erleben solche Erkrankungen als viel dramatischer als ältere Patienten", sagt Claudia Leucht. Auch deshalb wurde die neue Station geschaffen - die Wartezeit bis zu einer Erstaufnahme beträgt momentan gerade einmal vier Wochen, das ist, verglichen mit anderen Kliniken, rasend schnell.

Detailansicht öffnen Blick ins Grüne: Die psychiatrische Station hinter dem Schwabinger Klinikum. (Foto: Lorenz Mehrlich)

27 Betten hat Claudia Leuchts Station, zehn davon sind für jüngere Patienten reserviert. Das stellt sie als weitere Besonderheit heraus: Dass Ältere und Jüngere sowohl in Gruppensitzungen wie auch im Stations-Alltag zusammen leben, lernen und gesunden sollen. "Der Austausch mit älteren Patienten ist wichtig für die Reifung der jüngeren", sagt Leucht. "Sie lernen, das Leben zu meistern und Experte für die eigene Erkrankung zu werden." So eben zu sehen: Der Mitpatient hat seit vielen Jahren mit Depressionen zu kämpfen, ist aber trotzdem erfolgreich im Beruf, hat Familie - da könne man sich etwas abschauen: "So macht der das."

Der Aufenthalt in der Max-Planck-Klinik ist relativ kurz, verglichen mit anderen Einrichtungen: Vier bis fünf Wochen sind die Patienten im Durchschnitt da. Das ist so, weil sich die Transitions-Station eher als Erste Hilfe versteht, als Übergangs-Institution bei einer akuten seelischen Krise. Deshalb werden die Patienten zunächst einer eingehenden Diagnostik unterzogen, die nicht nur psychiatrische und psychologische Befragungen umfasst, sondern auch umfassende körperliche Untersuchungen bis hin zur radiologischen Beurteilung der Gehirnstruktur. Danach werden die Patienten in einen Stundenplan an Therapieangeboten eingebunden: Einzelsitzungen mit Psychologen, hier zumeist in Form der sogenannten Schema-Therapie, eine Weiterentwicklung der Verhaltenstherapie, die die Biographie des Patienten stärker mit einbezieht. Weiter Angebote umfassen Arbeits-, Ergo-, Sport- und Kunsttherapie.

Die Station soll den Übergang der jungen Patienten zur Erwachsenen-Medizin sichern

Der Name der Transitions-Station steht für eine dritte wichtige Aufgabe: die Transition, den Übergang der Patienten von der Kinder- und Jugend- zur Erwachsenen-Medizin. Dieser kann vor allem schwerfallen, wenn die Patienten zuvor schon bei einem Kinder- und Jugend-Psychiater in Behandlung waren, der nun, mit dem 18. Geburtstag, plötzlich nicht mehr zuständig sein soll. Das kann mit zahlreichen Problemen verbunden sein, fehlendes Vertrauen in den neuen Therapeuten, Gefühle des Verlassenseins gegenüber dem alten, fehlende Compliance, also die Bereitschaft, an der Therapie mitzuwirken etwa durch zuverlässige Einnahme der verordneten Medikamente. "Bei diesem Übergang wollen wir den Patienten helfen", sagt Oberärztin Leucht.

Dazu gehört auch eine möglichst lückenlose Weitervermittlung an einen ambulanten Therapeuten und die sorgfältige Planung des Lebens nach dem Klinik-Aufenthalt: Ist ein weiterer Schulbesuch möglich und sinnvoll? Oder wäre eine Ausbildung die bessere Wahl? Welche Rolle spielen die Eltern und andere Bezugspersonen bei der Bewältigung der Krankheit? Des weiteren: die Krankheit zu akzeptieren als Krankheit wie eine Grippe oder eine Blinddarmentzündung. So dass die Patienten sagen können: "Ja, ich bin krank. Aber doch nicht verrückt."