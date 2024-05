Zivilverfahren in München:Fünf Klicks bis zum Reise-Storno - ein Versehen?

Die Reise hätte nach Faro, Portugal, gehen sollen. Neun Tage lang wollte der Kunde mit seiner Ehefrau zum Preis von 4548,26 Euro dorthin fahren. Er hatte die Reise im Juni vergangenen Jahres bei einem Reisebüro gebucht. Noch am selben Tag stornierte er sie jedoch. Das Unternehmen buchte daraufhin von seinem Konto eine Stornierungsgebühr in Höhe von 3859,21 Euro ab. Das wollte der Mann nicht hinnehmen und meldete im Rahmen eines zivilgerichtlichen Verfahrens vor dem Amtsgericht München Ansprüche auf Rückerstattung aus seinem Reisevertrag an.