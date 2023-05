Von Michael Stallknecht

Finster ist's nach der Pause, ortlos schwebt die Stimme von Regula Mühlemann durch das Prinzregententheater, um kurz darauf von der Bühne widerzuhallen. Schließlich lieben all die Wesen das Dunkel, die die Sopranistin in ihrem Programm "Fairy Tales" beschwört: die Elfenkönigin aus Brittens "A Midsummer Night's Dream", die gute Fee aus Massenets "Aschenputtel" oder Offenbachs "Rheinnixen" (die übrigens die berühmte Barcarole erfunden haben, die der Komponist später für seine "Hoffmanns Erzählungen" stahl).

Um sie erscheinen zu lassen, genügen fünf Streicher, fünf Bläser und - unverzichtbar unter musikalischen Geistern - eine Harfe. Für die Chaarts Chamber Artists hat Wolfgang Renz die Orchestersätze zu gewitzten, oft auch witzigen Arrangements verdichtet, die wie magisch drei Jahrhunderte Musikgeschichte stilistisch zusammenhalten. Neben Edvards Griegs Schauspielmusiken beziehungsweise Suiten zu "Peer Gynt", die ein Netz über das Programm spannen. Denn in ihnen wimmelt es so von Elementarwesen, dass die Chaarts Chamber Artists es richtig virtuos spuken lassen können.

Mühlemann dagegen spukt nicht, sie fliegt, nicht nur auf der bereits erschienenen CD, sondern auch live. Barfuß erst im violett, später silbern schimmernden Kleid, spinnt sie zarte, modulationsfähige Stimmfäden aus, hüpft in gestochen klaren Koloraturen bis in höchste Register hinauf. Dennoch sind auch derart anmutige Wesen manchmal traurig, wie die Arie der Juno aus Purcells "Fairy Queen" und Monteverdis "Lamento della Ninfa" zeigen. Dann weinen sie so mit vornehmer Zurückhaltung, wie das sonst nur Schweizer Sopranistinnen tun. Oder singen ein "Lied an den Mond" wie Rusalka in Dvořáks gleichnamiger Oper, die unbedingt Mensch werden will. Gemein wird es nur, wenn Menschen, wie Nannetta in Verdis "Falstaff", so tun, als seien sie Feen. Wir sind uns, heiter in die Nacht entschwebend, sicher: Regula Mühlemann ist eine richtige Fee.