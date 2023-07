Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt haben mehrere Polizeistreifen am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Maxvorstadt einen 18-jährigen Augsburger ohne Führerschein stellen und festnehmen können. Der Pkw, in dem noch ein 17- und ein 16-jähriger Augsburger saßen, sei einer Streife aufgefallen, so die Polizei. Statt wie aufgefordert anzuhalten, beschleunigte der in Augsburg bereits polizeibekannte 18-Jährige, schaltete das Licht aus, missachtete mehrere rote Ampeln, fuhr entgegen der Einbahnrichtung und sei mehrfach schneller als Tempo 100 gewesen. In der Adalbertstraße gab er auf, als ihm ein Streifenwagen entgegenkam. Neben den genannten Delikten führt die Polizei das Ermittlungsverfahren auch wegen "illegalen Kraftfahrzeugrennens" und zog das Fahrzeug ein. Sie gründet den Vorwurf auf Paragraf 315d Strafgesetzbuch, der auch gelte für jemanden, der "sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen". Ein Polizeisprecher zeigte sich erleichtert, dass bei der Verfolgungsfahrt niemand zu Schaden kam.