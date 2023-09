Die Polizei ermittelt gegen einen 61-jährigen Mann aus dem Landkreis Mühldorf. Er hatte am 4. September einen Klima-Aktivisten geohrfeigt. Die Tat ist auf einem Video festgehalten: Vier Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" hatten sich am Vogelweideplatz auf die Einsteinstraße geklebt, um so während der Automesse IAA die Zufahrt zur A94 zu blockieren. Ein Mann geht auf die Aktivisten zu, sagt: "Das ist doch total bescheuert, was ihr da macht", spricht noch in die Kamera, er sei "Anti-Klimakleber", und ohrfeigt dann einen der am Boden sitzenden Aktivisten.

Der Aktivist fiel zwar auf den Asphalt, erlitt aber keine schweren Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nicht nötig. Der Mann wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Ob er sich schon geäußert hat, konnte eine Polizeisprecherin am Freitag nicht sagen.