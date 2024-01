Laut Studien kann Klatsch und Tratsch die Produktivität im Büro um bis zu 15 Prozent verbessern. Psychologen haben das den Watercooler-Effekt genannt. Die Vorgesetzten der Münchner Podcast-Produktions-Firma "Kugel und Niere" dürfen sich also freuen, denn Lea Dakowski und Lina Kempenich , beide 25, Freundinnen und Kolleginnen, teilen sich dieses Hobby. Nun haben sie sich das Podcast-Format "Juice" ausgedacht, in dem sie Geschichten erzählen wollen "von der Cousine, von der Freundin von zu Hause", sagt Dakowski. "Aber nicht den Gala-Gossip, eher den privaten Tratsch."

Dafür suchen die beiden nach Content, bei dem sie Namen, Orte und unwichtige Details anonymisieren. Ein paar Fälle haben sie schon: Etwa ein Mann, der sich in einem Lügenkonstrukt von einer erfundenen Hodeninfektion verstrickt, weil er sein Date im Krankenhaus besuchen wollte, oder von einer Horror-Airbnb-Erfahrung. Ob sie die Leute kennen? Das sei egal! Und ob das wirklich alles so passiert ist? Nebensächlich. Hauptsache die Geschichten sind skurril, lustig und nicht zu krass. Vorschläge können via Mail an juice@kugelundniere.com gesendet werden.