Der Pflegemangel ist nicht erst seit Beginn der Pandemie ein eklatantes Problem im deutschen Gesundheitswesen. Und nicht nur dort. An Pflegenden fehlt es in Krankenhäusern ebenso wie im häuslichen Umfeld. Als eine Lösungsmöglichkeit werden technische Systeme bis hin zu menschenähnlichen Robotern diskutiert. Welche dieser Versprechen und Hoffnungen werden eines Tages tatsächlich Wirklichkeit? Wie verträgt sich das mit dem Anspruch an eine gute und einfühlsame Versorgung pflegebedürftiger Personen? Und welche Möglichkeiten gibt es schon heute, alte und kranke Menschen mit technischen Hilfsmitteln zu unterstützen? Diese und weitere Fragen beantworten Expertinnen und Experten aus Pflege und Robotik im Gespräch mit SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt während einer öffentlichen Online-Veranstaltung des SZ-Gesundheitsforums. Fragen können vorab an veranstaltungen@sz-erleben.de geschickt werden.

SZ-Gesundheitsforum: Roboter in der Pflege, Online-Veranstaltung, Mi., 8. Feb., 19.30 Uhr, kostenlos, Anmeldung zum Livestream unter sz-erleben.sueddeutsche.de