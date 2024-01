Der Junge, der nie erwachsen werden will, kehrt mit dem Familienmusical "Peter Pan" in die Alte Kongresshalle zurück: Erneut wird er seine Zuschauer und Zuschauerinnen nach Nimmerland entführen, in die faszinierende Welt der Elfen, Meerjungfrauen, Piraten und Kriegerinnen - "denn Indianer heißen sie bei uns nun auch nicht mehr", sagt Verena Sarré, die Gründerin und künstlerische Leiterin der Sarré Musikprojekte.