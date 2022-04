Personalreferent strebt in den Landtag

Der städtische Personalreferent Alexander Dietrich (CSU) will seine politische Karriere im Landtag fortsetzen. Der zuständige Kreisvorstand der CSU hat sich am Donnerstagabend einstimmig dafür ausgesprochen, dass der derzeit noch berufsmäßige Stadtrat in Moosach als Kandidat bei der Landtagswahl im Herbst 2023 antreten soll. "Das ist mir eine große Ehre", sagte Dietrich.

Der CSU-Politiker ist noch bis 30. Juni 2022 als Referent in Diensten der Stadt. Dann wäre nach sechs Jahren auch eine Wiederwahl möglich gewesen, doch die SPD entschied sich als Teil der regierenden Koalition mit den Grünen dafür, den Posten mit einem Parteimitglied zu besetzen. Andreas Mickisch wurde bereits vom Stadtrat gewählt und wird sein Amt zum 1. Juli antreten.

Dietrich selbst kehrt dann zumindest vorläufig als Jurist in den Staatsdienst zurück. Er werde als Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft beginnen, sagte er. Den Stimmkreis Moosach verlor die CSU 2018 an die Grünen, Mechthilde Wittmann unterlag damals hauchdünn Benjamin Adjei.