Pepe Romero ist eine Legende an der Gitarre, ein erstklassiger und virtuoser Künstler mit perfekter Technik. 1944 in Malaga geboren etablierte er mit seinem Vater Celedonio und seinen Brüdern Celin und Angel Los Romeros als weltweit führendes Gitarrenquartett. Seit er im Alter von sieben Jahren erstmals auf der Bühne stand, hat er tausende Konzerte überall auf der Welt gegeben, unter anderem im Weißen Haus und für den Papst gespielt. Er hat 60 Alben aufgenommen und zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

Mittlerweile tritt er seltener auf. Im März ist er 80 geworden. Sein einziges Konzert in diesem Jahr in Deutschland gibt er zum Auftakt des "5. Internationalen Saitenfestivals" im Kulturzentrum Jakobmayer in Dorfen. Zu Dorfen hat er eine persönliche Beziehung, weil dort in der Nähe einer seiner favorisierten Gitarrenbauer lebt. Bei seinem Geburtstag-Recital feiert Pepe Romero die Tradition der spanischen Gitarrenmusik seit Francisco Tárrega. Am Tag darauf ist er bei zwei Meisterkursen vor Publikum zu erleben.

Pepe Romero, Samstag, 13. April, 20 Uhr; Sonntag, 14. April, 11 und 15 Uhr Meisterkurse vor Publikum; Vorverkauf bei Ticket Treff Dorfen, Tel. 08081/1393, www.jakobmayer.de